Rusya’dan Ukrayna’da ateşkes için şartlarını sıraladı | Batı müdahalesini istemiyor! | ’’Kandırıldık’’ dedi

Lukaşenko ile görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili ilişkiler, birlik entegrasyon süreci, iki ülke arasında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğunda (BDT) etkileşim, güvenlik ve Ukrayna meselesi ile ilgili konular ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik, Cumhuriyet Konseyi ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla bir araya gelerek Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Belarus ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 32. yılı vesilesiyle başkent Minsk'e ziyaret gerçekleştirdi.

''BATI'NIN YÖNLENDİRMESİ OLMAMALI''

Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı okulda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, daha önce "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ile Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklif yaptığını anımsattı.

Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Lavrov, "Müzakerelerin sıfırdan başlatılması gerekiyor. Müzakereler, Batı'nın yönlendirmeleri olmadan yapılmalı. Müzakerelere her zaman hazır olduğumuzu söyledik ancak müzakereler esnasında özel askeri operasyonu durdurmayacağız. Bunu Nisan 2022'de yaptık ve kandırıldık. Ayrıca cephedeki durum sürekli değişiyor ve bu, Ukrayna'nın lehine değil." diye konuştu.