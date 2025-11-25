Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | Trump'tan "çok yaklaştık" açıklaması

Türkiye Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü sürdürüyor.

Lavrov, EPA

"ARABULUCU TÜRKİYE OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde yapıcı arabuluculuk rolleri oynayabileceğini söyledi. Lavrov, Belaruslu mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Arabuluculukta yapıcı rol oynayabilecek ülkeler görüyoruz. Bunlar arasında Belarus ve Türkiye de var. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İstanbul platformunu reddeden biz değil, Ukraynalılar oldu." dedi.