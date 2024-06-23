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Rusya'da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov'dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. Saldırılarda 15 polis ve 1 papaz hayatını kaybetti. 6 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 20:46 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:58
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi

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Rusya İçişleri Bakanlığından dün ( 23 Haziran) yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15 polis ve bir papaz hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.


SAVAŞ EVİMİZE GELDİ

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğine işaret eden Adulayev, "Ama başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bugünkü saldırılarda sevdiklerini kaybedenlerle yas tuttuklarını vurgulayan Adulayev, "Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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