Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinin Müftüsü Ahmad-Afandi Adulayev, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Radikallerin halkı karşı karşıya getirmek ve dinler arası köprüleri yıkmak istediğine işaret eden Adulayev, "Ama başarılı olmayacaklar. Yüzyıllardır dünyanın geleneklerini sadakatle koruduk ve Müslümanların diğer dinlerin temsilcilerine saldıracakları bir durum olmadı ve asla olmayacak." ifadelerini kullandı.



Bugünkü saldırılarda sevdiklerini kaybedenlerle yas tuttuklarını vurgulayan Adulayev, "Kendi ibadethanelerinde dua eden insanlara saldırmanın İslam'da asla yeri olamaz. Müslümanlar asla masum ve silahsız insanlara karşı saldırganlık göstermeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.