Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 9 kişinin öldüğü, 12 kişinin de 12 yaralandığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirilen açıklamada, 12 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. İki saldırganın da öldürüldüğünü açıklandı.
1 PAPAZ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan saldırıda 1 papazın da hayatını kaybettiği belirlendi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Rus kaynaklar, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktardı.