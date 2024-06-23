PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya'da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da bir sinagog ve kiliseye düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İki saldırganın da öldürüldüğünü açıklandı. Saldırı sonrası Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülürken, bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 20:46 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:41
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 9 kişinin öldüğü, 12 kişinin de 12 yaralandığı bildirildi.

AHaber CANLI YAYIN


Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.



9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirilen açıklamada, 12 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. İki saldırganın da öldürüldüğünü açıklandı.

1 PAPAZ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan saldırıda 1 papazın da hayatını kaybettiği belirlendi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Rus kaynaklar, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktardı.



KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Tatilciler dönüyor! İstanbul yolunda yoğun trafik! | İstanbul trafik yoğunluğu
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen atamasının mülakatları için torpil açıklaması | Yeni müfredatın kitapları hazır mı?
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor!
Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi! Faiz kararı ne olur? Uzmanlardan dikkat çeken yorum
SON DAKİKA