Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 9 kişinin öldüğü, 12 kişinin de 12 yaralandığı bildirildi.





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Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.