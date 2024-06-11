BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Kremlin, Putin ve Fidan'ın akşam saatlerinde görüşeceğini duyurdu.

BRICS+ Oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ MASADA Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'la bir araya gelen Lavrov'un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı aktarıldı.







"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"



Lavrov'la bir araya gelen Fidan, daha sonrasında BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi

KÜRESEL İLİŞKİLERDE YÜKSEK TÜRBÜLANSLI DÖNEM



Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir." dedi.

Bakan Fidan, "kurallara dayalı uluslararası sistem" olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir." ifadelerini kullandı.