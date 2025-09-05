Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Ukrayna'ya barış anlaşması ve NATO mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e davetini yineledi ve yüzde 100 güvenlik garantisi verdi. Ukrayna'da barışa Kiev'in olası NATO üyeliğinin engel olacağını belirten Putin, anlaşmalar sağlandığında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış anlaşmalarına tamamen uyacağını söyledi.