Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Ukrayna'ya barış anlaşması ve NATO mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da basın mensuplarının Ukrayna ile ilgili sorularını cevapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e davetini yineleyen Putin, yüzde yüz güvenlik garantisi verdi. Ukrayna'da barışa Kiev'in olası NATO üyeliğinin engel olacağını belirten Putin, anlaşmalar sağlandığında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış anlaşmalarına tamamen uyacağını söyledi

Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Ukrayna'ya barış anlaşması ve NATO mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e davetini yineledi ve yüzde 100 güvenlik garantisi verdi. Ukrayna'da barışa Kiev'in olası NATO üyeliğinin engel olacağını belirten Putin, anlaşmalar sağlandığında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış anlaşmalarına tamamen uyacağını söyledi.

Doğu Ekonomik Forumu, ReutersDoğu Ekonomik Forumu, Reuters

ZELENSKİY'E DAVET

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun (EEF) genel oturumunda konuşan Putin, Ukrayna liderine Moskova'da yüzde yüz güvenlik garantisi verdi.

Putinden Zelenskiye Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsinPutinden Zelenskiye Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin

