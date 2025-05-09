Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a “altın kubbe” mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı Sovyetler Birliği'nin zaferinin anma töreninde Moskova'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlıyor.
PUTİN'İN YANINDA Şİ VAR
Kızıl Meydan'daki Zafer Günü geçit törenine Kremlin'in önde gelen müttefiklerinden Şi, Putin'in Avrupa'daki sağ kolu Belarus'tan Aleksandr Lukaşenko ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu 29 lider katıldı.
TRUMP'IN ALTIN KUBBE'SİNE KARŞI ORTAK AÇIKLAMA
Rus ve Çin liderleri, dün Trump'ın Demir Kubbe benzeri füze savunma sistemi planını kınayan bir açıklama yaptıktan sonra bugün birlik gösterisi olarak geçit törenini yan yana izleyerek birlik oldular.
"UZAYI SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRME RİSKİ"
Putin ve Şi, Trump'ın ABD'yi her türlü füze tehdidinden korumak için gelişmiş bir "Altın Kubbe" sistemi kurma hamlesinin "derinden istikrarsızlaştırıcı" olacağı ve uzayı bir "savaş alanına" dönüştürme riski taşıdığını söyledi.
PUTİN SAVAŞ UÇAKLARINI SERGİLEDİ
Putin ve konukları, Rus askerlerinin eski marşlar eşliğinde yürüyüşünü ve uluslararası konuklar ile Rusya'nın üst düzey yetkilileri önünde komutanlarına tezahürat etmelerini izlediler.
En gelişmiş T-90M modelleri de dahil olmak üzere düzinelerce tank, Ukrayna'yı vurmak için kullanılan insansız hava araçları, S400 Triumph hava savunma füze sistemleri ve devasa Yars kıtalararası balistik füzelerinin Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünden geçit töreninde sahnelendi.
Su-25, Su-30 ve MiG-29 savaş uçakları ile bombardıman uçaklarından oluşan bir uçuş, Rusya'nın üç renkli bayrağının beyaz, mavi ve kırmızı renklerini taşıyan dumanlar bırakarak havada uçuyordu.