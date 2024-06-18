Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Toplantıda konuşan Putin, ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek "Ülkelerimiz, işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana. İşbirliğimiz, ekonomi kurumları, parlamentolar, güvenlik güçleri, dış politika kurumları ve kamu kuruluşları düzeyinde ve vatandaşlar arasında sürüyor." dedi.

Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Kuzey Kore hükümetleri arasında sağlık, tıp eğitimi ve bilim alanı ile ilgili ve Tumannaya Nehri'nde sınır otomobil yolu köprüsünün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerinin ekonomi ve ticaret alanında da geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl 9 kat, bu yılın ilk 5 ayında da yüzde 54 arttı." ifadesini kullandı.

Kim ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığına dikkati çekti. Putin, "Bu anlaşmada, uzun vadede Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek için geniş ölçekli hedefler yer alıyor. Bunlar, siyaset, ticaret, kültür ve insani yardım alanlarının yanı sıra güvenlik alanı için de geçerli." diye konuştu.

Batı'nın Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Putin, ABD'nin bölgede altyapısını güçlendirme yönünde adımlar attığını ve Güne Kore ile Japonya'nın katılımıyla çok sayıda askeri tatbikat düzenlediğini aktardı.

Putin, "Bu adımlar, yarımadadaki barış ve istikrarı baltalıyor, tüm Kuzeydoğu Asya ülkelerinin güvenliğine tehdit oluşturuyor. Durumun kötüleşmesinden Kuzey Kore'nin sorumlu tutulmasına yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Pyongyang, savunma kabiliyetini güçlendirmek, ulusal güvenliği sağlamak ve egemenliğini korumak için gerekli önlemler alma hakkına sahip." şeklinde konuştu.