Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra ilk ziyaret ABD ve Güney Kore’yi alarm durumuna geçirdi: Rus lider Kim Jong Un ile ne konuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'ye düzenlediği ziyaret ABD ve Güney Kore'yi alarm durumuna geçirdi.

GÜNEY KORE'DEN BM UYARISI

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell geçen hafta sonunda acil bir telefon görüşmesi yaparak ziyareti ele aldılar.

Campbell Kim'e Washington'un, Seul'un ziyaretin "Pyongyang ve Moskova arasındaki askeri iş birliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek bölgesel barış ve istikrarı baltalayacak şekilde daha da derinleşmesine" yol açmaması gerektiği yönündeki tutumunu desteklediğini söyledi.

24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüştü.

PUTİN NEDEN KUZEY KORE'YE GİTTİ?

Kuzey Kore konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan Andrei Lankov ziyaretin tamamen Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için mühimmat satın almasıyla ilgili olduğunu belirtti. NK News direktörü Profesör Lankov, BBC'ye "Sadece ekonomik açıdan bakıldığında Kuzey Kore'nin Rusya için neredeyse sıfır değeri var" dedi.

Lankov, Kuzey Kore'nin doğru türde mühimmata sahip olduğunu ve çoğu ülkenin aksine, bunu Ukrayna'da ön cephede buna çok ihtiyaç duyan Rusya'ya satmaya istekli olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Her şeyden önce yüksek kalibreli top mermileri… ve Rusya iyi para ödemeye hazır. Başka boyutları da var ama iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanmasındaki en önemli faktör muhtemelen bu.