Prens Harry hakkında skandal taciz suçlaması!

İngiliz Kraliyet ailesi üyesi ve Kral Charles'ın küçük oğlu olan Prens Harry, yine bir tartışmanın içinde yer aldı. Prens Harry, kurucusu olduğu Sentebale adlı hayır kurumundan istifa etti. Bu haberi dernekten habersiz bir şekilde basınla paylaştı.



İşte Harry'nin bu hamlesi, kurum başkanı Sophie Chandauka'nın tepkisine yol açtı. Dr. Chandauka "Prens Harry gücünü kötüye kullandı. Zorbalık, taciz ve kadın düşmanlığı yaptı" dedi. Bu arada dernek HIV ve AIDS teşhisiyle başa çıkmaya çalışan çocuk ve gençlere yardım ediyor.

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