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Pentagon, UCM'nin İsrailli yetkililer için "yakalama kararı" başvurusuna yorum yapmadı: İsrail'e desteğimiz 'katı' bir şekilde devam edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı siyonist Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin "yakalama kararı" hakkında sessizliğini korudu. Ukrayna'daki savaş suçları konusundaise UCM ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 21:50 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 21:50
Pentagon, UCM’nin İsrailli yetkililer için yakalama kararı başvurusuna yorum yapmadı: İsrail’e desteğimiz ’katı’ bir şekilde devam edecek

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin "yakalama kararı" başvurusu hakkında yorum yapmazken, Pentagon'un Ukrayna'daki savaş suçları konusunda UCM ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İSRAİL'E DESTEĞİMİZ 'KATI' BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Austin, Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunda bulunduğu haberlerini gördüğünü belirten Austin, "Ancak bu konuyla ilgili olarak sunabileceğim hiçbir şey yok. Biz, en başından beri İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamaya odaklanmış durumdayız. Başkan Biden'ın defalarca söylediği gibi, İsrail'e desteğimiz katı bir şekilde sürüyor." demekle yetindi.

Austin, öte yandan, Ukrayna'da işlenen savaş suçları için ABD'nin UCM ile çalışmaya devam edip etmediği ile ilgili bir soruya ise, "Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili olarak UCM'ye destek sağlamak istiyoruz. Evet, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

YAKALAMA KARARI ''UTANÇ VERİCİ''

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı'nın kararına tepki göstererek "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici." ifadesini kullanmıştı.

Aynı Şekilde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM'nin yakalama kararını temelden reddettiklerini açıklayarak, UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunmuştu.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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