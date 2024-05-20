İSRAİL'E DESTEĞİMİZ 'KATI' BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Austin, Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunda bulunduğu haberlerini gördüğünü belirten Austin, "Ancak bu konuyla ilgili olarak sunabileceğim hiçbir şey yok. Biz, en başından beri İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamaya odaklanmış durumdayız. Başkan Biden'ın defalarca söylediği gibi, İsrail'e desteğimiz katı bir şekilde sürüyor." demekle yetindi.

Austin, öte yandan, Ukrayna'da işlenen savaş suçları için ABD'nin UCM ile çalışmaya devam edip etmediği ile ilgili bir soruya ise, "Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili olarak UCM'ye destek sağlamak istiyoruz. Evet, bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.