Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’nun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?

Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan kadının Durov'un özel jeti olduğu düşünülen uçağın hikayelerini ve Paris'te girişimciyle birlikte olduğu bildirilen birkaç fotoğrafı da paylaştığı görüldü.

Genç kadının biyografisinde İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere dört dil bildiği v e "oyun, kripto, diller ve zihniyet" konularına ilgi duyduğu belirttiği ortaya çıktı.

Paris'e uçmadan önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Durov ve meslektaşları ile kahvaltı yaptığı bilinen Vavilova'nın Rusya'daki ailesinin ona ulaşamadığı, tutuklanıp tutuklanmadığının ise belirsizliğini koruyor.

Bu durum Rus kadının ajan olma ihtimallerini de gündeme getirdi.

SEVGİLİSİ AJAN OLABİLİR The Mirror'da yayınlanan habere göre ise 24 yaşındaki Yulia Vavilova 'nın, profilinin ve isminin dahi gerçek olmayabileceği bildirildi.

Rus haber ajansı SHOT'un ortaya çıkardığı bir videoda, ikili bir restoranda yan yana oturuyorç

Bu gizemli olay, hem Rusya'da hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Vavilova'nın akıbeti hakkında henüz net bir bilgi bulunamasa da yetkililer, Vavilova'nın bulunması için çalışmalarını sürdürüyorlar.

KONUM BİLGİLERİNİ BİLEREK Mİ PAYLAŞTI? Mirror'da yer alan habere göre, Paris gezisi öncesinde sosyal medyadaki paylaşımlarının, Fransız yetkililere, Durov'un tutulduğu Fransa ziyareti öncesindeki hareketleri hakkında hayati coğrafi konum bilgileri vermiş olabileceğini bile öne sürüyor.

TELEGRAM CEO'SUNUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ NE?

Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un, Fransa'da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı.

Beccuau, Durov'un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

Ancan durum bundan ibaret değil. Durov'un tutuklanmasındaki arka planda terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi de gçsteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyurabilme imkanına sahip.

Durov'un tutuklanması bir fırtınaya neden oldu ve özellikle de online içeriğin incelenmesi küresel çapta artarken, ifade özgürlüğü ve hükümet sansüründen endişe duyanlar kurum ve kişiler peş peşe açıklamalarda bulundu.