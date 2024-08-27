Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’nun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?

2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.
2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.
Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov'un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.
Azerbaycan'dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı'na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov'un, yanında bulunan sevgilisi olduğu iddia edilen Rus kadının gizemi de olayla birlikte derinleşti.
Le Figaro, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kadını Durov'un asistanı olarak nitelendirdi.
Açıklamada "Durov'a her zaman eşlik eden koruması ve asistanı, serbest bırakılmadan önce yetkililer tarafından sorgulandı" ifadelerini kullandı.
Durov ve Vavilova patron asistan ilişkisinden daha yakın bir ilişkiye sahip oldukları iddia edildi.
Vavilova'nın sosyal medyadaki paylaşımları, yakın zamanda Telegram kurucusuyla aynı anda Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.
Instagram'da 30 bine yakın takipçisi bulunan kadının Durov'un özel jeti olduğu düşünülen uçağın hikayelerini ve Paris'te girişimciyle birlikte olduğu bildirilen birkaç fotoğrafı da paylaştığı görüldü.
Genç kadının biyografisinde İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça olmak üzere dört dil bildiği ve "oyun, kripto, diller ve zihniyet" konularına ilgi duyduğu belirttiği ortaya çıktı.
SEVGİLİSİ AJAN OLABİLİR
The Mirror'da yayınlanan habere göre ise 24 yaşındaki Yulia Vavilova'nın, profilinin ve isminin dahi gerçek olmayabileceği bildirildi.
Bu durum Rus kadının ajan olma ihtimallerini de gündeme getirdi.
Paris'e uçmadan önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Durov ve meslektaşları ile kahvaltı yaptığı bilinen Vavilova'nın Rusya'daki ailesinin ona ulaşamadığı, tutuklanıp tutuklanmadığının ise belirsizliğini koruyor.
KONUM BİLGİLERİNİ BİLEREK Mİ PAYLAŞTI?
Mirror'da yer alan habere göre, Paris gezisi öncesinde sosyal medyadaki paylaşımlarının, Fransız yetkililere, Durov'un tutulduğu Fransa ziyareti öncesindeki hareketleri hakkında hayati coğrafi konum bilgileri vermiş olabileceğini bile öne sürüyor.
Bu gizemli olay, hem Rusya'da hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Vavilova'nın akıbeti hakkında henüz net bir bilgi bulunamasa da yetkililer, Vavilova'nın bulunması için çalışmalarını sürdürüyorlar.
TELEGRAM CEO'SUNUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ NE?
Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un, Fransa'da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı.
Beccuau, Durov'un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.
Ancan durum bundan ibaret değil. Durov'un tutuklanmasındaki arka planda terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetilmesi de gçsteriliyor. Telegram Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyurabilme imkanına sahip.
Durov'un tutuklanması bir fırtınaya neden oldu ve özellikle de online içeriğin incelenmesi küresel çapta artarken, ifade özgürlüğü ve hükümet sansüründen endişe duyanlar kurum ve kişiler peş peşe açıklamalarda bulundu.
TELEGRAM AÇIKLAMADA BULUNDU
Telegram tarafından yapılan açıklamada, "Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır" denildi.
Durov'un gözaltına alınmasına Rusya'dan da tepkiler geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yönetildiğini belirterek, "Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek." dedi.
Durov'un Rus vatandaşlığına sahip olduğunu hatırlatan Peskov, "Kendisine gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız, ancak burada durum (Durov'un) aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle de karmaşıklaşıyor." diye konuştu.
Peskov, Fransa'nın Durov'a yönelik yönelttiği suçlamaları değerlendirerek, şöyle konuştu:
"Suçlamalar oldukça ciddi. Bu yüzden ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve büyük bir şirketin başkanının doğrudan tehdit edilmesi anlamına gelecek. Yani bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu mesele hakkında konuşurken dün reddettiği politikanın aynısı olacak."
Macron, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savunmuştu.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin ise Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un uygulamadaki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşmamasını umduğunu ifade etti.
Narışkin, Rus haber ajansı TASS'a, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.
Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Narışkin, "Bunun olmasına izin vermeyeceğini umuyorum." dedi.
Sosyal platform X'in sahibi Elon Musk ve gizli bilgileri ifşa ettikten sonra Rusya'ya kaçan Amerikalı istihbarat görevlisi Edward Snowden de Durov'u T X'te #FreePavel etiketi ile paylaşım yaptı.
ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR GÖZALTINDA KALACAK
Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılıyor. Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebilecek.
Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın "jeopolitik bir oyuncu" değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.
Öte yandan Kaspersky uzmanları, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması sonrası çıkan haberlerden faydalanan dolandırıcılık girişimleri olduğundan bahsetti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları birkaç mesaj varyasyonu içeren aktif bir spam kampanyasını izlemeye aldı. Bu yöntemle dolandırıcılar insan hakları örgütlerini taklit ederek, Pavel Durov'un özgürlüğünü güvence altına alınması ve küresel insan haklarını korunmasına yönelik kullanıcılara mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Dolandırıcılar, mesaj gönderdikleri kişileri "BTC", "ETH" ve "TRX" dahil olmak üzere belirtilen birkaç kripto para cüzdanından birine bağış yaparak amaca katkıda bulunmaya çağırdıkları tespit edildi.
100'DEN FAZLA ÇOCUĞUN BABASI
Öte yandan Durov'un hayatı hakında da ilginç bilgiler ortaya çıktı.
Durov, yakın tarihli bir paylaşımında, son 15 yılda sperm donörü olarak 12 ülkede 100'den fazla biyolojik çocuğa babalık yaptığını iddia etti.
Durov'un ilk olarak kısırlıkla mücadele eden bir arkadaşına yardım etmek için sperm bağışladığını ve DNA'sını "açık kaynak" yapmayı planladığını da bu paylaşımına eklediği ortaya çıktı.
Durov'un 44 yaşındaki Irina Bolgar'dan ise üç çocuğu olduğu düşünülüyor.