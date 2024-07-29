Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki "Son Akşam Yemeği" skandalında aklama operasyonu: Hz. İsa değil pagan şenliği

Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti. Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını "alay etmek" üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.

Skandalın başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine ABD medyasına konuştu. CNN'DE AKLAMA OPERASYONU

Jolly'in ardından sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine, "yanlış anlaşılan" sahne nedeniyle Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi. Fransız şarkıcı ve oyuncu Katerine, açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı gerekçesiyle tepki toplayan ve kendisinin neredeyse çıplak şekilde şarkı söylediği performansa ilişkin CNN'e konuştu. Katerine, açılış töreninde "Nue" isimli şarkıyı seslendirdiğini ve "çıplak" anlamına gelen şarkının "oldukça basit" bir mesaj verdiğini belirtti.

SKANDAL ÇIPLAKLIK SAVUNMASI

"Çıplak kalsaydık, savaşlar olur muydu? Belki cevap hayır çünkü çıplakken silah saklayamazsınız." ifadelerini kullanan Katerine, performansa Hristiyan din otoritelerinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere de cevap verdi. Katerine, "(Performans) Bazı insanları şoke ettiyse, çok üzgünüm çünkü niyet kesinlikle bu değildi." dedi. Hristiyan olarak büyütüldüğünü ve bu dinde affetmenin önemli bir yeri olduğuna inandığını belirten Fransız şarkıcı, "Dolayısıyla eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum." diye konuştu.