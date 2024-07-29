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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki "Son Akşam Yemeği" skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği

Toplum yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda da baş gösterdi. Sakallı ve kadın kılığındaki kişilerin dans ettiği olimpiyatların açılış töreninde bir şov da Hristiyanları ayağa kaldırdı. Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun alaycı şekilde tasvir edilmesi büyük tepki çekti. Skandala tepkilerin giderek büyümesinin ardından olimpiyatların sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, gösterinin “Son Akşam Yemeği” değil pagan şenliği olduğunu savundu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 22:53 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 23:00
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği

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Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki LGBT vurgusu ve Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag quenler" tarafından tasvir edilmesi Hristiyanların büyük tepkisini çekti.

Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam YemeğiʺLeonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam Yemeğiʺ

Hristiyanları ayağa kaldıran skandal sonrası birçok kiliseden kınama mesajları gelirken bazı şirketler de reklamlarını çekti.

SON AKŞAM YEMEĞİ DEĞİL PAGAN ŞENLİĞİ!
Krizin başrolü olan Thomas Jolly yeni bir skandala imza attı.

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savundu.

BFMTV'nin Le live Week-end programına konuk olan Paris Olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ve kostüm yönetmeni Daphne Bürki tartışma yaratan açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını "alay etmek" üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.

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OLİMPİYATLARIN AÇILIŞI, HZ. İSA'YA SAYGISIZLIK YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.

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