Papa 14. Leo İznik seyahati için Türkiye’ye gelecek!

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla İznik'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Bursa'nın İznik İlçesi'ne seyahat hazırlığında olduğunu belirtti.
Bu gelişmenin ardından tüm dünyanın gözleri İznik'e çevrildi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, büyük ilgi beklediklerini söyledi. "Vatikan'ın akredite ettiği 50 ülkenin medya kuruluşlarının organizasyonu takip edeceğini öğrendik. Ayrıca şimdiden rezervasyonlar başladı" dedi.