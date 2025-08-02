PODCAST CANLI YAYIN

Ölüme 5 kala | Gazzeli Amir açlıkla savaştı, yerinden edildi, öldürüldü!

Gazzeli Amir 9 yaşındaydı... Soykırımla karşılaştı. Açlıkla savaştı. 12 km yürüyüp bir avuç pirinç aldı, ama eve dönerken İsrailli sniper tarafından sırtından vuruldu ve bir daha kalkamadı.

Giriş Tarihi:
Ölüme 5 kala | Gazzeli Amir açlıkla savaştı, yerinden edildi, öldürüldü!

Tüm bunları, ABD'li eski özel kuvvetler askeri Anthony Aguilar anlattı. Ünlü programcı Tucker Carlson'a konuşan emektar asker, küçük Amir'in son anlarını bizzat fotoğrafladı. Ve şu sözleri sıraladı:

Amir adlı çocuk, yalınayak ve bir deri bir kemik kalmış halde, yırtık pırtık giysileriyle yanıma geldi. Bir avuç pirinç için teşekkür etti. Koşarak giderken sırtından 2 kez vuruldu. Bu onun son anlarıydı.

KATİL İSRAİL'İN HEDEFİ ÇOCUKLAR
Anthony Aguilar, "Gazze'de Açlık Oyunları oynanıyor, en hızlı ve uzağa koşan hayatta kalıyor. İsrail askerleri, yardım almak isteyenleri vurup bu durumu 'Vuhuu' diye kutluyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Türkiye'nin Filistin davasına desteği sürecek! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı! Bakan Tunç'tan açıklama: "Cezasız kalmayacaktır"
Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım