Ölüme 5 kala | Gazzeli Amir açlıkla savaştı, yerinden edildi, öldürüldü!

Tüm bunları, ABD'li eski özel kuvvetler askeri Anthony Aguilar anlattı. Ünlü programcı Tucker Carlson'a konuşan emektar asker, küçük Amir'in son anlarını bizzat fotoğrafladı. Ve şu sözleri sıraladı:



Amir adlı çocuk, yalınayak ve bir deri bir kemik kalmış halde, yırtık pırtık giysileriyle yanıma geldi. Bir avuç pirinç için teşekkür etti. Koşarak giderken sırtından 2 kez vuruldu. Bu onun son anlarıydı.

KATİL İSRAİL'İN HEDEFİ ÇOCUKLAR

Anthony Aguilar, "Gazze'de Açlık Oyunları oynanıyor, en hızlı ve uzağa koşan hayatta kalıyor. İsrail askerleri, yardım almak isteyenleri vurup bu durumu 'Vuhuu' diye kutluyor" dedi.