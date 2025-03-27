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Ödüllü yönetmene yine saldırı: Korkmuyorum

İsrail, Oscar ödüllü ‘No Other Land’ (Başka Ülke Yok) belgeselinin ortak yönetmenlerinden Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı, işkence etti. 24 saat sonra serbest bırakılan Ballal, “İsrail’den korkmuyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Ödüllü yönetmene yine saldırı: Korkmuyorum

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No Other Land (Başka Toprak Yok) belgeselinin dört ortak yönetmeninden Hamdan Ballal, Pazartesi günü Susya köyündeki evi İsrailliler tarafından saldırıya uğradı. Ünlü yönetmen, darp edildi. Bunlar yetmezmiş gibi sonrasında İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü belirtildi. Tam 24 saat boyunca Ballal'dan haber alınamadı. Dün serbest bırakılan Ballal'ın İsrailli polisler tarafından da darp edildiği ortaya çıktı. Bu duruma birçok ülke tepki gösterdi, terörist devlet İsrail ise her zamanki gibi olayı geçiştirmeye çalıştı.

"BENİ DURDURAMAZLAR"
Hamdan Ballal, yaşadıklarıyla ilgili, "Maalesef düşmanca bir tavırla karşı karşıya kaldım. Ne için? Film yönetmeni olduğum ve doğruları göstermeye çalıştığım için bu muameleyle karşı karşıya kaldım. Evimi yakmaları, yıkmaları beni durduramaz" dedi.

TÜRK ÖĞRENCİYE İSRAİL GÖZALTISI
ABD'de İsrail'i eleştiren yazıya imza atan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk, vizesi aniden iptal edilerek Gümrük Muhafaza Dairesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avukatı, Öztürk'ün nereye götürüldüğünü bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını açıkladı.

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