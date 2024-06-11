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Nuseyrat katliamının perde arkası ortaya çıktı! ABD iskelesini kullanmışlardı: BBC İsrail askerlerinin kampa nasıl sızdığını ortaya çıkardı

Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın kan donduran detayları ortaya çıktı. CNN’e konuşan Filistinli Halil el Tirawi, İsrail askerlerinin bölgeye sivil araçla geldiğini ve Hamas direnişçisi kılığına girdiklerini söyledi. İşte, İsrail ordusunun Hamas’ın elindeki dört İsrailli sivili kurtarmak için çok sayıda Filistinliyi katlettiği saldırının arka planı ve İsrail askerlerinin Nuseyrat’a sızma görüntüleri…

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 11:39 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:15
Nuseyrat katliamının perde arkası ortaya çıktı! ABD iskelesini kullanmışlardı: BBC İsrail askerlerinin kampa nasıl sızdığını ortaya çıkardı

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İsrail ordusunun Hamas'ın elindeki dört rehineyi kurtarmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı ve 274 Filistinli sivili öldürdüğü katliamın kan donduran ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İSRAİL ASKERLERİ NUSEYRAT'A NASIL GİRDİ?

CNN tarafından analiz edilen videolar ve görgü tanıklarının anlattıklarına göre saldırı İsrail güçleri aralarında beyaz bir Mercedes minibüsün de bulunduğu ve askeri olamayan araçlarla bölgeye giriş yaptı.

HAMAS DİRENİŞÇİSİ KILIĞINA GİRDİLER

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri Filistinli sivil ve Hamas direnişçisi kılığına girdi.

Bölge sakinlerinden Halil El Tirawi CNN'e konuştu ve "Direniş savaşçıları gibi askeri üniformalar giymişlerdi, direnişçilerin işaretlerini takıyorlardı, insanlara direniş savaşçıları oldukları izlenimini veriyorlardı ama gerçekte İsrail özel kuvvetler birimiydiler" dedi.

Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdiNuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon'un iskelesinden girdi

İsrail ordusu sivil araç kullandığını reddetse de ordunun daha önce de sivil kıyafetleri taktik olarak kullandığı biliniyor.

11'DE "BAŞLA" EMRİ GELDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yerel saatle 11.00'de sahadaki birliklere "başla" emri verildiğini ve 11.25'te militanların rehin tuttukları her iki binaya da eşzamanlı baskınlar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

MÜLTECİ KAMPINA ROKET YAĞDIRDILAR

Görgü tanıklarının ifadelerine ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, görev başladıktan kısa bir süre sonra İsrail askerleri ve Hamas direnişçileri arasında karşılıklı çatışma çıktı. Görgü tanıkları bunu ağır bombardımanın izlediğini, binlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapan yoğun nüfuslu kampa füze ve roket yağdığını söyledi.

KATLİAMIN KOD ADI: ELMASLAR

İsrail polisi ve İsrail Güvenlik Ajansı tarafından pazartesi günü yayıMlanan 45 saniyelik bir kask kamerası videosu, üç erkek rehinenin kurtarıldığı anı gösterdi. Video boyunca ağır silah sesleri duyulurken rehineler binayı terk ettikten sonra sesin yoğunlaştığı görüldü.

"Elmaslar" kod adıyla anılan rehineler Akdeniz kıyısına getirilip iki helikopterle başarılı bir şekilde tahliye edildiğinde operasyon ardında ölümcül bir yıkım izi bırakmıştı.

Gazzeli yetkililer İsrail'in Nuseyrat katliamında 274 Filistinlinin öldüğünü ve 698 kişinin yaralandığını açıkladı.

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