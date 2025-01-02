New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar’ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı

JABBAR HACİZ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI Jabbar'ın kimliğine ilişkin iddialar ise ABD basınında yer almaya devam ediyor. Buna göre Jabbar, 2022 yılında ikinci boşanma sürecinden geçerken ev masraflarını karşılayamadı.

Shamsud Din Jabbar'ın sosyal medyada paylaşılan özgeçmişi (Sosyal medya)

New York Times'a göre, e-postalarında "Boşanma davasını çözmeyi geciktirirsek, 27 bin doların üzerinde gecikmiş borcumuz var ve haciz tehlikesiyle karşı karşıyayız" diye yazdı.

SON OLARAK MUHASEBE FİRMASINDA ÇALIŞTI



Aynı gazetede yer alan habere göre, ABD ordusunda görev yapan saldırganın Ağustos 2022'de Deloitte muhasebe firmasında çalıştığı ve yılda yaklaşık 120 bin dolar kazandığı belirtildi.