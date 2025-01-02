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New Orleans'taki saldırıyı gerçekleştiren ABD'li Shamsud Din Jabbar'ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı

ABD'nin New Orleans kentinde, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa dalması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti. ABD'den saldırının terör eylemi olup olmadığına ilişkin çelişkili açıklamalar yapılırken saldırganın kimliği ortaya çıktı. FBI saldırıyı ABD ordusunda daha önce görev yapmış 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın gerçekleştirdiğini duyururken eylemde kullanılan araçta DEAŞ bayrağı bulunduğunu iddia etti. Sosyal medyada ve ABD basınında yer alan iddialarda Jabbar'ın uluslararası bir muhasebe firmasında çalıştığı, eylem için farklı motivasyonları olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:18 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:36
New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar’ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı

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    Başlıkların Devamı

    ABD'nin New Orleans kentinde, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa dalması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti.

    SALDIRI ABD VATANDAŞI JABBAR GERÇEKLEŞTİRDİ

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı gerçekleştirenin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD ORDUSUNDA GÖREV ALDI

    Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini bildirdi.

    Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

    FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın "terör saldırısı" olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

    Saldırganın araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    "ARAÇTA DEAŞ BAYRAĞI VAR"

    Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi.

    "Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz." diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi.

    Duncan, bölgede aynı zamanda iki el yapımı patlayıcı ele geçirdiklerini ve bunların etkisiz hale getirildiğini belirtti. Duncan, FBI'ın daha fazla bilgi edindiğinde paylaşacağını söyledi.

    Saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar (Sosyal medya)Saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar (Sosyal medya)

    JABBAR HACİZ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

    Jabbar'ın kimliğine ilişkin iddialar ise ABD basınında yer almaya devam ediyor. Buna göre Jabbar, 2022 yılında ikinci boşanma sürecinden geçerken ev masraflarını karşılayamadı.

    Shamsud Din Jabbar'ın sosyal medyada paylaşılan özgeçmişi (Sosyal medya)Shamsud Din Jabbar'ın sosyal medyada paylaşılan özgeçmişi (Sosyal medya)

    New York Times'a göre, e-postalarında "Boşanma davasını çözmeyi geciktirirsek, 27 bin doların üzerinde gecikmiş borcumuz var ve haciz tehlikesiyle karşı karşıyayız" diye yazdı.

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    SON OLARAK MUHASEBE FİRMASINDA ÇALIŞTI

    Aynı gazetede yer alan habere göre, ABD ordusunda görev yapan saldırganın Ağustos 2022'de Deloitte muhasebe firmasında çalıştığı ve yılda yaklaşık 120 bin dolar kazandığı belirtildi.

    Aracın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. (Sosyal medya)Aracın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. (Sosyal medya)

    GÖRÜNTÜLERDE BAYRAK GÖRÜLMÜYOR

    Öte yandan FBI'ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerde araçta olduğu iddia edilen DEAŞ bayrağının net bir şekilde görülmediği belirlendi.

    DEAŞ bayrağı var iddiası | Araçta yer aldığı iddia edilen bayrak (Sosyal medya)DEAŞ bayrağı var iddiası | Araçta yer aldığı iddia edilen bayrak (Sosyal medya)

    Ancak basına servis edilen görüntülerde DEAŞ bayrağı olduğu iddia edilen direğin bir mont yardımıyla sarıldığı görülüyor.

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