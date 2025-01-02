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New Orleans'taki saldırıyı gerçekleştiren ABD'li Shamsud Din Jabbar her şeyi kayıt altına almış! Ordu detayı ortaya çıktı

ABD'nin New Orleans kentinde, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa dalması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti. ABD'den saldırının terör eylemi olup olmadığına ilişkin çelişkili açıklamalar yapılırken saldırganın kimliği ortaya çıktı. FBI saldırıyı ABD ordusunda daha önce görev yapmış 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar'ın gerçekleştirdiğini duyururken eylemde kullanılan araçta DEAŞ bayrağı bulunduğunu iddia etti. CNN'e konuşan çok sayıda yetkili, saldırganın saldırıdan önce videolar hazırlandığını ileri sürdü.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 00:18 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 08:23
New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar her şeyi kayıt altına almış! Ordu detayı ortaya çıktı

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    ABD'nin New Orleans kentinde, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa dalması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti.

    SALDIRIYI ABD VATANDAŞI JABBAR GERÇEKLEŞTİRDİ
    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı gerçekleştirenin 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığını açıkladı.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Saldırganın orduda İnsan Kaynakları ve Bilişim Uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Saldırganın orduda İnsan Kaynakları ve Bilişim Uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.



    ABD ORDUSUNDA GÖREV ALDI

    Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

    İNSAN KAYNAKLARI VE BİLİŞİM UZMANI OLARAK ÇALIŞTI
    İlerleyen saatlerde askeri yetkililer, Jabbar'ın orduda İnsan Kaynakları ve Bilişim Uzmanı olarak çalıştığını açıkladı.

    Jabbar'ın Mart 2007'den Ocak 2015'e kadar bu görevde bulunduğu ortaya çıktı. Ocak 2015'ten Temmuz 2020'ye kadar da orduda görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞ
    Saldırganın Şubat 2009'dan Ocak 2010'a kadar Afganistan'da görev yaptığı öğrenildi.

    New York Times'ın haberine göre; saldırgan, iyi davranış ve başarılarından dolayı bir dizi madalya ile ödüllendirilmiş.

    TEK BAŞINA HAREKET ETMEMİŞ OLABİLİR
    Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini bildirdi.

    Associated Press; güvenlik kamerası görüntülerinde üç erkek ve bir kadının bölgeye çok sayıda el yapımı patlayıcı cihazdan birini yerleştirirken görüldüğünü iddia etti.

    Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

    FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın "terör saldırısı" olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

    Saldırgan��n araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti.

    New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)New Orleans'ta saldırıyı düzenleyen şahsın bindiği araç görüntülendi. (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

    "ARAÇTA DEAŞ BAYRAĞI VAR"
    Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı ve sandık bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi.

    "Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz." diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi.

    Saldırganın aracını bir araç paylaşım uygulaması olan Turo üzerinden kiralandığı öğrenildi.

    Saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar (Sosyal medya)Saldırıyı gerçekleştiren Shamsud Din Jabbar (Sosyal medya)

    SALDIRIDAN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ
    CNN'e konuşan çok sayıda yetkili, saldırganın saldırıdan önce videolar hazırlandığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

    Yetkililer, kayıtların gece vakti araç kullanırken çekilmiş olabileceğini ve şüphelinin kayıtlarda görünmediğini ifade ettiler.

    CNN'in haberine göre kayıtlarda saldırgan boşanmasından ve ailesini sahte bir kutlama için bir araya getirip öldürmeyi planladığından bahsediyor.

    Şüphelinin ayrıca terör örgütüne nasıl katıldığını anlattığının da videoda yer aldığı ileri sürüldü.

    JABBAR HACİZ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

    Jabbar'ın kimliğine ilişkin iddialar ise ABD basınında yer almaya devam ediyor. Buna göre Jabbar, 2022 yılında ikinci boşanma sürecinden geçerken ev masraflarını karşılayamadı.

    Shamsud Din Jabbar'ın sosyal medyada paylaşılan özgeçmişi (Sosyal medya)Shamsud Din Jabbar'ın sosyal medyada paylaşılan özgeçmişi (Sosyal medya)

    New York Times'a göre, e-postalarında "Boşanma davasını çözmeyi geciktirirsek, 27 bin doların üzerinde gecikmiş borcumuz var ve haciz tehlikesiyle karşı karşıyayız" diye yazdı.

    ABD'de gerçekleştirilen araçlı saldırı öncesi anlar kamerada!

    SON OLARAK MUHASEBE FİRMASINDA ÇALIŞTI

    Aynı gazetede yer alan habere göre, ABD ordusunda görev yapan saldırganın Ağustos 2022'de Deloitte muhasebe firmasında çalıştığı ve yılda yaklaşık 120 bin dolar kazandığı belirtildi.

    Aracın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. (Sosyal medya)Aracın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı. (Sosyal medya)

    KARDEŞİ SALDIRGANI ANLATTI
    Jabbar'ın kardeşi basına yaptığı açıklamada, saldırgan hakkında "Gerçekten çok tatlı bir adamdı, iyi bir adamdı, bir arkadaştı, gerçekten zeki ve şefkatliydi." dedi.

    GÖRÜNTÜLERDE BAYRAK GÖRÜLMÜYOR

    Öte yandan FBI'ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerde araçta olduğu iddia edilen DEAŞ bayrağının net bir şekilde görülmediği belirlendi.

    DEAŞ bayrağı var iddiası | Araçta yer aldığı iddia edilen bayrak (Sosyal medya)DEAŞ bayrağı var iddiası | Araçta yer aldığı iddia edilen bayrak (Sosyal medya)

    Ancak basına servis edilen görüntülerde DEAŞ bayrağı olduğu iddia edilen direğin bir mont yardımıyla sarıldığı görülüyor.

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