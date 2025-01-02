New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar her şeyi kayıt altına almış! Ordu detayı ortaya çıktı

Saldırganın orduda İnsan Kaynakları ve Bilişim Uzmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.





ABD ORDUSUNDA GÖREV ALDI

Halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Duncan, "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

İNSAN KAYNAKLARI VE BİLİŞİM UZMANI OLARAK ÇALIŞTI

İlerleyen saatlerde askeri yetkililer, Jabbar'ın orduda İnsan Kaynakları ve Bilişim Uzmanı olarak çalıştığını açıkladı.

Jabbar'ın Mart 2007'den Ocak 2015'e kadar bu görevde bulunduğu ortaya çıktı. Ocak 2015'ten Temmuz 2020'ye kadar da orduda görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞ

Saldırganın Şubat 2009'dan Ocak 2010'a kadar Afganistan'da görev yaptığı öğrenildi.

New York Times'ın haberine göre; saldırgan, iyi davranış ve başarılarından dolayı bir dizi madalya ile ödüllendirilmiş.

TEK BAŞINA HAREKET ETMEMİŞ OLABİLİR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçlı saldırı gerçekleştiren 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini düşündüklerini bildirdi.

Associated Press; güvenlik kamerası görüntülerinde üç erkek ve bir kadının bölgeye çok sayıda el yapımı patlayıcı cihazdan birini yerleştirirken görüldüğünü iddia etti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın "terör saldırısı" olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

Saldırgan��n araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti.