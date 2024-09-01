Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! İsrailillere çağrı: Hükümeti değiştirmek için sokağa çıkın





GANTZ KAZAN KALDIRDI: HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKIN



Öte yandan eli kanlı katil Netanyahu'ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu.



Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti.