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Netanyahu'nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından eli kanlı Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Son olarak Netanyahu’ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu. Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilalı başladı. Halk sokağa döküldü, ayaklanmalar bastıralamıyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme 01 Eylül 2024, 23:53
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali

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İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu.

IDF Sözcüsü Daniel Hagari , Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi.

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HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜLER

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde ölü bulunan altı İsrailli esirin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.



NETAYAHU'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ifadeleriyle tepki gösterdi.



İSTİFA ÇAĞRISI

Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.



GANTZ KAZAN KALDIRDI: HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKIN

Öte yandan eli kanlı katil Netanyahu'ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu.

Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti.



"İSRAİL ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE"

Rehinelerin öldüğünü ve İsrail'in çökmenin eşiğinde olduğunu söyleyen Gantz, "Geleceğimiz için duyduğum gerçek kaygıdan dolayı, bu gece Tel Aviv'deki protestoya geleceğim ve hepinizi İsrail bayraklarıyla orada olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de halk sokağa döküldü Tel Aviv'de halk sokağa döküldü

"HALK İHTİLALİ"

Gantz'ın sokağa çıkın çağrısı sonrası İsrailliler sokaklara akın etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilalı resmen başlarken, Netanyahu'ya ölüm sloganları atıldı. Polislerin ayaklanmalara müdahalesi devam ediyor.

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