Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali

İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu.IDF Sözcüsü Daniel Hagari , Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi.
HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜLER
Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde ölü bulunan altı İsrailli esirin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.