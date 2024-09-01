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Netanyahu'nun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Hamas Refah’ta bulunan esirlerin İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklarken İsrail’de isyan ateşi yandı. Peş peşe gelen “sokağa çıkın” çağrılarının ardından 700 bin İsrailli sokaklara döküldü. Tel Aviv, rehinelerin derhal kurtarılmasını talep eden ülke çapındaki protestoların merkezi haline geldi ve adeta yangın yerine döndü. İşte, Netanyahu’nun sonunu getirecek ayaklanmanın detayları…

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme 02 Eylül 2024, 08:50
Netanyahu’nun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali

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İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu.

IDF Sözcüsü Daniel Hagari , Carmel Gat, İsrail-ABD vatandaşı Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Ori Danino'nun cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini söyledi.

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Gazze'de altı esir daha ölü bulundu! Hamas yetkilisi Netanyahu ve Biden'ı sorumlu tuttu! İsrail'de eylem çağrısı: Ülke titreyecek



HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜLER

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde ölü bulunan altı İsrailli esirin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.



NETAYAHU'YA TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ifadeleriyle tepki gösterdi.



İSTİFA ÇAĞRISI

Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.



GANTZ KAZAN KALDIRDI: HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKIN

Öte yandan eli kanlı katil Netanyahu'ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu.

İsrail'de yönetime karşı "halk ihtilali" bastırılamıyor


Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti.



"İSRAİL ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE"

Rehinelerin öldüğünü ve İsrail'in çökmenin eşiğinde olduğunu söyleyen Gantz, "Geleceğimiz için duyduğum gerçek kaygıdan dolayı, bu gece Tel Aviv'deki protestoya geleceğim ve hepinizi İsrail bayraklarıyla orada olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de halk sokağa döküldü Tel Aviv'de halk sokağa döküldü

"HALK İHTİLALİ"

Gantz'ın sokağa çıkın çağrısı sonrası İsrailliler sokaklara akın etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilali resmen başlarken, Netanyahu'ya ölüm sloganları atıldı. Polislerin ayaklanmalara müdahalesi devam ediyor.

Histadrut Başkanı Arnon Bar-David ülke genelinde grev çağrısı yaptıHistadrut Başkanı Arnon Bar-David ülke genelinde grev çağrısı yaptı

İSRAİL'İN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASINDAN ÜLKE GENELİNDE GREV ÇAĞRISI

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlamasına varılması için hükümete baskı yapacak bir eylem duyurusu yaptı. Histadrut Başkanı Arnon Bar-David yarın ülke genelinde grev çağrısı yaparken, "Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Arnon Bar-David, "Siyasi fikirler nedeniyle anlaşma ilerlemiyor ve bu kabul edilemez" dedi.

Havalimanındaki tüm iniş çıkışlar ise saat 08.00’de durdurulacakHavalimanındaki tüm iniş çıkışlar ise saat 08.00’de durdurulacak

Göstericiler, hükümetin rehine anlaşmasını imzalamasını ve herkesi eve getirmesini talep ederek Kuzeye Giden 2 No'lu Yolu kapattı.

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