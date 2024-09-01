



GANTZ KAZAN KALDIRDI: HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKIN



Öte yandan eli kanlı katil Netanyahu'ya tepki gösteren bir diğer isim de İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz oldu. İsrail'de yönetime karşı "halk ihtilali" bastırılamıyor

Gantz yayınladığı video ile İsrail kamuoyuna çağrıda bulunarak, hükümeti değiştirmek için İsraillieri sokağa davet etti.





"İSRAİL ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE"



Rehinelerin öldüğünü ve İsrail'in çökmenin eşiğinde olduğunu söyleyen Gantz, "Geleceğimiz için duyduğum gerçek kaygıdan dolayı, bu gece Tel Aviv'deki protestoya geleceğim ve hepinizi İsrail bayraklarıyla orada olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Tel Aviv'de halk sokağa döküldü "HALK İHTİLALİ" Gantz'ın sokağa çıkın çağrısı sonrası İsrailliler sokaklara akın etti. İsrail'de yönetime karşı halk ihtilali resmen başlarken, Netanyahu'ya ölüm sloganları atıldı. Polislerin ayaklanmalara müdahalesi devam ediyor.

Histadrut Başkanı Arnon Bar-David ülke genelinde grev çağrısı yaptı İSRAİL'İN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASINDAN ÜLKE GENELİNDE GREV ÇAĞRISI İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlamasına varılması için hükümete baskı yapacak bir eylem duyurusu yaptı. Histadrut Başkanı Arnon Bar-David yarın ülke genelinde grev çağrısı yaparken, "Rehinelerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.



Gazze Şeridi'nde bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Arnon Bar-David, "Siyasi fikirler nedeniyle anlaşma ilerlemiyor ve bu kabul edilemez" dedi.

Havalimanındaki tüm iniş çıkışlar ise saat 08.00’de durdurulacak Göstericiler, hükümetin rehine anlaşmasını imzalamasını ve herkesi eve getirmesini talep ederek Kuzeye Giden 2 No'lu Yolu kapattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN