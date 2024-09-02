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Netanyahu'dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas'tan net cevap: 'Ancak tabutları gelir'

Gazze'de ateskes talep eden yüz binlerce İsrailli protestocu Tel Aviv'i yangın yerine çevirirken Başbakan Binyamin Netanyahu'dan protestoculara rest geldi. Canlı yayında, Refah'ta ölü bulunan esirler ve İsrailli protestocuların eylemleri hakkında konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi ve Phiadelphia Koridoru'ndan vazgeçmediklerini belirterek Gazze'de ilhak planını yineledi. Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Netanyahu'nun ısrarının esirlerin evlerine tabutlarla döneceği anlamına geldiğini söyledi ve Tel Aviv'i açıkça uyardı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 23:00 Güncelleme 03 Eylül 2024, 00:07
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’

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Soykırımcı Netanyahu, Philadelphia Koridoru'ndaki İsrail varlığını sürdüreceklerini belirterek, "Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru'ndan geçiyor" dedi.

Ülkesinde anlaşma çağrılarına rağmen bu politikasını devam ettireceğini vurgulayan Katil Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan bu bölgenin stratejik önemine dikkat çekti.

Netanyahu, Gazze'de bulunan 6 İsrailli esirin cansız bedenleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Ateşkes ve esir anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduğunu belirten Netanyahu, "Ne yazık ki Hamas'tan benzer bir yanıt görmedik. Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu formül üzerinde, 6 Ağustos'ta ise sözde 'nihai köprü önerisi' üzerinde mutabık kaldık. Hamas ikisini de reddetti" ifadelerini kullandı.



HAMAS'TAN TEL AVİV'E UYARI: TABUTLARI GELİR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki esirleri takas anlaşması yerine askeri baskılarla kurtarma ısrarının esirleri tabutlarla evlerine gönderme anlamına geldiğini söyledi.

Ebu Ubeyde, Telegram'da yayımlanan açıklamasında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrailli 6 esirin öldürülmesinden Netanyahu ile İsrail ordusunu sorumlu tuttu.

Netanyahu ile ordusunu, esir takası anlaşmasını kendi çıkarları için engellemekle suçlayan Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla esirlerden onlarcasını kasten öldürdüğünü ifade etti.



Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun anlaşma yapma yerine askeri baskılarla esirleri kurtarma ısrarı, onların ailelerine tabutlarda döneceği anlamına geliyor. Seçenek ya ölüm ya da canlı olacak. Esirleri korumakla görevli kişilere yeni talimatlar verildi. Bu talimatlar da ordunun kendilerine yaklaşması durumunda ne yapacaklarıyla ilgili. Nusayrat'taki olaydan beri bu böyle."

İsrail ordusu, haziran ayında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun saldırıların ardından İsrailli 4 esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

O dönemde İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelerine eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun bombardıman düzenlemiş, saldırılarda 274 Filistinli ölmüş en az 400 Filistinli de yaralanmıştı.



İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

İsrail'in tahminlerine göre, Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunuyor.

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