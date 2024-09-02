Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’

Ülkesinde anlaşma çağrılarına rağmen bu politikasını devam ettireceğini vurgulayan Katil Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan bu bölgenin stratejik önemine dikkat çekti.

Netanyahu, Gazze'de bulunan 6 İsrailli esirin cansız bedenleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Ateşkes ve esir anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduğunu belirten Netanyahu, "Ne yazık ki Hamas'tan benzer bir yanıt görmedik. Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu formül üzerinde, 6 Ağustos'ta ise sözde 'nihai köprü önerisi' üzerinde mutabık kaldık. Hamas ikisini de reddetti" ifadelerini kullandı.