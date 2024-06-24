Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı

Channel 14'e röportaj veren Netanyahu, savaşı sonlandırmayı kabul edip etmediğine yönelik soruya "Savaşı durdurmayacağım ve Hamas'ı Gazze'de bırakmayacağım" dedi ve şöyle konuştu:

İnsanların bir kısmını geri getirecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil ancak Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmak için aradan sonra savaşı sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda pes etmeyeceğim.

LÜBNAN SINIRINDA YENİ CEPHE HAZIRLIĞI

Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırıların sona ermek üzere olduğunu söyledi ve İsrail birliklerinin güney Lübnan sınırına taşınacağını belirtti.

Beyaz Saray'dan ise Netanyahu'nun sözlerine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Amerikan haber sitesi Axios, Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Tel Aviv ile Washington arasında gerilimin artabileceğini belirtti.

ABD'YE MÜHİMMAT TEPKİSİ

Netanyahu, pazar günü kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada son dört aydır ABD'den İsrail'e gelen mühimmatta ciddi bir azalma olduğunu söyledi ve "Haftalarca Amerikalı dostlarımıza başvurduk ve sevkiyatın hızlandırılmasını talep ettik. Bunu defalarca yaptı. Bunu en üst düzeyde, her düzeyde yaptık. Kapalı kapılar ardında da yaptık. Birtakım çalışmalar yapıldı ama temel durum değişmedi." Dedi.

Netanyahu'nun ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ise suçlamaları reddetti ve "Başbakan'ın siyasi açıklamalarına cevap vermeye devam edeceğiz. Bu hafta Washington'da Savunma Bakanı Gallant ile yapıcı istişarelerde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.