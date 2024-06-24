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Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 7 Ekim’den bu yana ilk kez İsrail medyasına konuştu ve ateşkesi bir kez daha geri çevirirken Gazze’de saldırıları sürdüreceklerini açıkça ilan etti. Netanyahu, ayrıca, Refah’ta saldırıların sonlandıracağını bildirirken İsrail birliklerinin bir kısmının Lübnan sınırına taşınacağını söyledi ve yeni cepheyi açıkça duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:11 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:00
Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail medyasına konuştu.

Pazar günü Channel 14'e konuşan Netanyahu, ateşkes oyununu bir kez daha ilan etti. Gazze'de savaşı durdurabileceğini belirten Netanyahu açıkça saldırıları devam ettireceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU KATLİAMA DEVAM EDECEĞİNİ İLAN ETTİ

Gazze'de ateşkes önerisini açıkça geri çeviren Netanyahu, katliama devam edeceğini İsrail basınında ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden son günlerde sözde Gazze'de ateşkesi sağlamak için açıklamalar yaparken Netanyahu'nun konuşmaları ise Biden ile çelişiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL'DE ATEŞKES KRİZİ

Netanyahu'nun sağcı koalisyon ortakları ve Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich gibi bakanlar ise geçtiğimiz hafta ateşkes teklifinin anlaşmaya dönüşmesi durumunda koalisyondan ayrılıp hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Ateşkes teklifi mayıs ayı sonunda İsrail'in soykırım kabinesi tarafından onaylanmış ve Biden ise 31 Mayıs'ta yaptığı konuşmada teklifi kamuoyuna sunmuştu. Netanyahu, teklifin açıklanmasından haftalar sonra savaşı sürdüreceğini açıkça ilan etti.

Channel 14'e röportaj veren Netanyahu, savaşı sonlandırmayı kabul edip etmediğine yönelik soruya "Savaşı durdurmayacağım ve Hamas'ı Gazze'de bırakmayacağım" dedi ve şöyle konuştu:

İnsanların bir kısmını geri getirecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil ancak Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmak için aradan sonra savaşı sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda pes etmeyeceğim.

LÜBNAN SINIRINDA YENİ CEPHE HAZIRLIĞI

Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırıların sona ermek üzere olduğunu söyledi ve İsrail birliklerinin güney Lübnan sınırına taşınacağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington’da! ABD’den Tel Aviv’de destek sözü: Topyekün savaş geliyorİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington’da! ABD’den Tel Aviv’de destek sözü: Topyekün savaş geliyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Washington'da! ABD'den Tel Aviv'de destek sözü: Topyekün savaş geliyor

Beyaz Saray'dan ise Netanyahu'nun sözlerine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Amerikan haber sitesi Axios, Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Tel Aviv ile Washington arasında gerilimin artabileceğini belirtti.

ABD'YE MÜHİMMAT TEPKİSİ

Netanyahu, pazar günü kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada son dört aydır ABD'den İsrail'e gelen mühimmatta ciddi bir azalma olduğunu söyledi ve "Haftalarca Amerikalı dostlarımıza başvurduk ve sevkiyatın hızlandırılmasını talep ettik. Bunu defalarca yaptı. Bunu en üst düzeyde, her düzeyde yaptık. Kapalı kapılar ardında da yaptık. Birtakım çalışmalar yapıldı ama temel durum değişmedi." Dedi.

Netanyahu'nun ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ise suçlamaları reddetti ve "Başbakan'ın siyasi açıklamalarına cevap vermeye devam edeceğiz. Bu hafta Washington'da Savunma Bakanı Gallant ile yapıcı istişarelerde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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