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NATO'dan Rusya'ya 'birlik' mesajı: Siyasi tutukluların serbest bırakılmasından memnunuz

NATO, Ankara'da MİT tarafından gerçekleştirilen takas operasyonuyla Rusya'daki tutukluların serbest bırakılmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" duyurdu. NATO Basın Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada "Halen haksız yere tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:32 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:45
NATO’dan Rusya’ya ’birlik’ mesajı: Siyasi tutukluların serbest bırakılmasından memnunuz

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NATO, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuyla Rusya'daki tutukluların serbest bırakılmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirdi.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah'ın ifadeleriNATO Sözcüsü Farah Dakhlallah'ın ifadeleri

''MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ''

Dakhlallah, "Bugün Rusya'dan bazı siyasi tutukluların serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Özgürlüklerini güvence altına alan anlaşma, NATO müttefiklerinin birlikte çalışmasıyla müzakere edilmiştir." ifadesini kullandı.

Medya özgürlüğü ve barışçıl muhalefet hakkının "işleyen bir toplum için hayati önem taşıdığını" kaydeden Dakhlallah, "Halen haksız yere tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

MİT'TEN BÜYÜK TAKAS OPERASYONU

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

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