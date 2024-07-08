Kiev yönetimi, kentte en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı sonucu Solomianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Desnianskyi, Darnytskyi ve Schevchenkyvskyi bölgelerine füze parçalarının düştüğü belirtildi.

Belediye başkanı, şehirde bir çocuk tıbbi kurumunun vurulduğunu söyledi. Suspilne'ye göre söz konusu tesis, Ukrayna'nın en büyük çocuk tıbbi merkezi olan Okhmatdyt hastanesi olarak kaydedildi.

Kyiv Independent, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın yakınında şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. Podil ve Nyvky mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

BİRDEN FAZLA NOKTAYA SALDIRDILAR Telegram kanalları ayrıca Kirovohrad Oblastı'na bağlı Kropyvnytskyi ile Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro ve Kryvyi Rih'te patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Kryvyi Rih'te en az 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hava Kuvvetleri ise Jitomir ve Çerkası oblastları üzerinde dört seyir füzesinden üçünü düşürdüğünü bildirdi . Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN