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NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna'da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna’da çok sayıda bölgeye eş zamanlı saldırı düzenledi. Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators’a yapılan saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 12:16 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 13:50
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rusya 8 Temmuz Pazartesi sabahı Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators'a yapılan saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Kiev'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KİEV'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA

Ukrayna'ya ait Telegram kanalları Rusya'nın Kinjal balistik füzeleri ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Kyiv Independent'ın yerel muhabirlerine göre Kiev'de 10'dan fazla patlama duyuldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin banliyölerinde hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin enkazında mahsur kalanlar olduğunu duyurdu.

Kiev yönetimi, kentte en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı sonucu Solomianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Desnianskyi, Darnytskyi ve Schevchenkyvskyi bölgelerine füze parçalarının düştüğü belirtildi.

Belediye başkanı, şehirde bir çocuk tıbbi kurumunun vurulduğunu söyledi. Suspilne'ye göre söz konusu tesis, Ukrayna'nın en büyük çocuk tıbbi merkezi olan Okhmatdyt hastanesi olarak kaydedildi.

Kyiv Independent, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın yakınında şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. Podil ve Nyvky mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

BİRDEN FAZLA NOKTAYA SALDIRDILAR

Telegram kanalları ayrıca Kirovohrad Oblastı'na bağlı Kropyvnytskyi ile Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro ve Kryvyi Rih'te patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Kryvyi Rih'te en az 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hava Kuvvetleri ise Jitomir ve Çerkası oblastları üzerinde dört seyir füzesinden üçünü düşürdüğünü bildirdi . Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

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