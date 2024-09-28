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Nasrallah'ın ölümü sonrası İran ABD'yi suçladı! Rusya "siyasi cinayet" açıklaması yaptı

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. Rusya suikastı "siyasi bir cinayet" olarak tanımlarken ABD Başkanı Joe Biden, "ABD, İsrail'in Hizbullah'a karşı kendini savunma hakkını tam olarak destekliyor." ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:52 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:52
Nasrallah’ın ölümü sonrası İran ABD’yi suçladı! Rusya siyasi cinayet açıklaması yaptı

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İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar geldi.

BIDEN'DAN İSRAİL'E DESTEK VERDİ
ABD Başkanı Joe Biden, Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıda kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

BIDEN İSRAİL'İ AKLADI
ABD Başkanı Joe Biden, Nasrallah'ı suikast sonucu öldüren İsrail'i aklayan bir açıklama yaptı. Nasrallah ve liderliğini yaptığı Hizbullah'ın yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Biden, "İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıdaki kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

Başkent Beyrut'ta dün gerçekleşen saldırının Nasrallah'ın İsrail'e karşı bir "kuzey cephesi" açma kararına yanıt olduğunu aktaran Biden, "ABD, İsrail'in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir" şeklinde konuştu.

Biden, İran'ı gerilimi tırmandırmaktan caydırmak amacıyla ABD ordusunun Ortadoğu'daki kuvvet pozisyonunu güçlendirmesi için Savunma Bakanı Lloyd Austin'e talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

Amaçlarının hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları diplomatik yollarla yatıştırmak olduğunu belirten Biden, "Bu anlaşmaların sona ermesinin, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kalkmasının ve Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrara kavuşmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

İRAN ABD'Yİ SUÇLADI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah (İHA)İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah (İHA)

RUSYA "SİYASİ CİNAYET" DEDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlediğini kaydederek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağını" belirtti.

Bakanlıktan, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.

İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail'i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.

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