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MİT öncülüğündeki tarihi esir takası Rus basınında! Ruslar MİT'i yere göğe sığdıramadı: Eşi benzeri görülmemiş takas

Ankara’da MİT öncülüğünde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 esir takası Rus basınında büyük yer kapladı. MİT’e övgüler dizen Rus basını tarihi takası “Son yılların en büyük takası” , “Eşi benzeri görülmemiş takas” sözleriyle manşetlere taşıdı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:33
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası Rus basınında! Ruslar MİT’i yere göğe sığdıramadı: Eşi benzeri görülmemiş takas

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2. Dünya savaşından bu yana görülmemiş ve tarihe geçen bir takas operasyonu gerçekleştirdi.

7 ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı.

Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı.

Esir takası Rus basınında!

WSJ muhabiri Evan GershkovichWSJ muhabiri Evan Gershkovich

Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da var.

ABD Deniz Piyadesi Paul WhelanABD Deniz Piyadesi Paul Whelan

BIDEN'DAN TEŞEKKÜR, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı belirtildi.

Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

RUSLAR MİT'İ YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Türkiye'nin ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunda oynadığı rol Rus basınında geniş yer buldu.

Kommersant gazetesi "Özel takas operasyonu" başlığıyla verdiği haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan mahkum değişimi "Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas" olarak nitelendirildi.

Rossiskaya Gazeta ise "Türkiye'nin istihbaratı: Ankara'da 26 mahkum takası gerçekleşti" başlığıyla verdiği haberinde MİT'in, 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara'da havaalanında takas edildiğini ve son zamanların en büyük takas operasyonu olduğunu açıkladığı aktarıldı.

SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ
Komsomolskaya Pravda gazetesi "Rusya ve 6 ülke Ankara'da mahkum takası yaptı" başlıklı haberinde, MİT'in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine işaret etti.

Vzglyad gazetesi de "Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı" ifadesiyle duyurduğu takasın Ankara'da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Son yılların en büyük takası olduğuna dikkat çekilen haberde, operasyonun MİT'in aracılığıyla yapıldığı vurgulandı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TAKAS

RBK gazetesinde ise "Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi" başlığıyla verdiği haberde, kimlerin takas edildiğine yer verildi.

TASS haber ajansı, takası "Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı" başlığıyla verdi. Haberde, MİT'in resmi açıklamasına yer verildi.

RİA haber ajansı da "Türkiye'de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti" başlığıyla operasyonu aktarırken, Rus televizyon kanalları da MİT'in yönettiği operasyonu haberleştirdi.

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