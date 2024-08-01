MİT öncülüğündeki tarihi esir takası Rus basınında! Ruslar MİT’i yere göğe sığdıramadı: Eşi benzeri görülmemiş takas

BIDEN'DAN TEŞEKKÜR, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA ABD Başkanı Joe Biden , MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı belirtildi.

Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.