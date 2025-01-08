Meta flaş karar: Gerçeklik kontrolü kalkıyor | Mark Zuckerberg gerekçeyi duyurdu

Meta, içerik paylaşımlarındaki ʺgerçeklerin kontrolüʺ uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Facebook ve Instagram paylaşımlarındaki içerikler üzerinde üçüncü taraflar tarafından yapılan "gerçeklerin kontrolü" uygulamasını sonlandırma kararı alınmasıyla ilgili Zuckerberg, teyit edicilerin kendi önyargıları olması ve içeriklerin aşırı şekilde kontrol edilmesinden dolayı böyle bir değişikliğe gideceklerini belirtti.

Meta'nın, platformlarındaki içeriği yönetmek için karmaşık sistemler kurma yaklaşımının "çok ileri gittiğini" ve çok fazla içeriği sansürleyerek "çok fazla hata" yaptığını itiraf eden Zuckerberg, platformda terörizm, çocuk cinsel istismarı ve uyuşturucu gibi yasa dışı konulara odaklanmaya devam ederken, göç ve cinsiyet gibi ana akım tartışmalarda kısıtlamaları kaldırarak "daha fazla ifade özgürlüğüne" izin vermeyi planladıklarını kaydetti.