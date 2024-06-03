SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Meksika’da seçim sona erdi! Claudia Sheinbaum ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti

Meksika’da devlet başkanlığının yanı sıra parlamento, vali ve binlerce belediye başkanının da belirlendiği ve olaylı seçim sürecinde 30’dan fazla adayın hayatın kaybettiği seçim sonuçlandı. 2 Haziran Pazar günü sandık başına giden Meksika’da Claudia Sheinbaum yüzde 58,3 oy oranı ile zafer kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:41
Meksika’da seçim sona erdi! Claudia Sheinbaum ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meksika'da seçim sona erdi. 2 Haziran Pazar günü sandık başına giden Meksika'da Claudia Sheinbaum yüzde 58,3 oy oranı ile zafer kazandı.

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum

SHEINBAUM'UN ZAFERİ KESİNLEŞTİ

Seçim sürecinin adeta savaş meydanına döndüğü Meksika'da yaklaşık 30 aday öldürülürken dün yapılan oylamanın ardından sandık çıkış anketlerine göre solcu aday Claudia Sheinbaum, oyların çoğunu aldı.

Meksika Seçim Komitesi oy sayma işlemi devam ederken Morena Partisi'nin adayı olan ve daha önce Meksiko'nun belediye başkanlığını yapan Sheinbaum'un zafer kazandığını duyurdu.

TARİHE GEÇTİ

Ülke tarihinin en büyük seçimi olan ve devlet başkanlığının yanı sıra parlamento, vali ve binlerce belediye başkanının da oylandığı seçimlerde Sheinbaum, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.

Sheinbaum'un en yakın rakibi olan ve muhalefetteki koalisyonu temsil eden Xochitl Galvez ise Sheinbaum'un yarısı kadar yani yüzde 27 ila 33 oranında oy alması bekleniyor.

Seçim sandığı değil savaş meydanı: Meksika’da belediye başkanı adayına suikast! İlk değil: 30 kişi öldürüldüSeçim sandığı değil savaş meydanı: Meksika’da belediye başkanı adayına suikast! İlk değil: 30 kişi öldürüldü
Seçim sandığı değil savaş meydanı: Meksika'da belediye başkanı adayına suikast! İlk değil: 30 kişi öldürüldü
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA