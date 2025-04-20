Mehmet Öz göreve başladı törende korkutan anlar yaşandı!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine getirilen Mehmet Öz, Oval Ofis'te düzenlenen törenle görevine başladı. Ancak tören sırasında büyük bir şanssızlık yaşandı. Öz, kalabalık nedeniyle kısa süreli bir baygınlık geçiren torununa, ilk müdahaleyi yaptı. Trump da kızın rahat nefes alması için basın mensuplarını dışarıya çıkardı. Beyaz Saray, daha sonra yaptığı açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Mehmet Öz'ün kızı Daphne Öz ve eşinin, Philomena Bijou, Jovan, Domenica Celine ve Giovanna Ines adlı çocukları var.

Baygınlık geçiren toruna, ilk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı.