PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Masa Türkiye'de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Ankara'da ağırlamıştı. Zelenskiy ile görüşmesinde arabuluculuk toplantıları için "ideal ev sahibinin" Türkiye olduğunu söylemişti. Lavrov'un ABD-Rusya heyetlerinin İstanbul'da bir araya geleceğini duyurması ise arabuluculuk çalışmalarında Türkiye'nin ön plana çıktığını bir kez daha gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 15:05
Masa Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ukrayna Savaşı konusunda müzakereler devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışmalarının normale dönmesine ilişkin görüşmeler için perşembe günü İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

    ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek

    Rusya Dışişleri Bakaını Sergey Lavrov, DHARusya Dışişleri Bakaını Sergey Lavrov, DHA

    MASA İSTANBUL'DA KURULUYOR

    Katar'ın başkenti Doha'da açıklama yapan Lavrov, Rusya ve ABD'den üst düzey diplomatların, uzmanların İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi.

    Joe Biden yönetiminde elçiliklerin faaliyetleri önünde biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Lavrov, bu görüşmelerinden bir yenisinin yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda), Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda) ile görüştü, AARusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda), Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda) ile görüştü, AA

    LAVROV KATAR'DA DUYURDU

    Lavrov, "Üst düzey diplomat ve uzmanlarımızın buluştuklarını ve önceki ABD yönetiminin Rus elçiliğinin faaliyetlerini engellemeye yönelik hukuk dışı eylemleri sonucunda, ki biz de doğal olarak bu eylemlere aynı şekilde yanıt vermiş ve Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği için olumsuz şartlar yaratmıştık, biriken sistemsel sorunları ele aldıklarını ilan etmiştik. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı, İstanbul'daki görüşme sonucunda tarafların ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyebileceğini anlayacaklarının altını çizdi fakat heyetlerde hangi yetkililerin yer alacağını belirtmedi.

    Rusya ve ABD heyetleri, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek uzun yılların ardından ilk kez aynı masa etrafında toplanmıştı.

    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistanda: Toplantıda ne konuşuldu?Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistanda: Toplantıda ne konuşuldu?

    BAKAN FİDAN'DAN UKRAYNA MESAJI: TÜRKİYE ÖNEMLİ ROLLER OYNAYACAKTIR

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Ukrayna Savaşı müzakerelerinde Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını belirten Bakan Fidan şöyle konuştu:

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Ankara'da bir araya geldi, AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Ankara'da bir araya geldi, AA

    Yeni bir dinamiğin başladığını görüyoruz. Şu anda taraflar arasında bir görüşme trafiği var. Herkes herkesle şu anda yoğun bir temas içerisinde. Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ne olacak, bu ateşkes anlaşması bir barış anlaşmasına döner mi, güvenlik garantileri ne olacak bu konuda yoğun temaslar var. Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır.

    Güzel olan şey artık herkesin bir ateşkes konusunda hemfikir olması. Türkiye'nin katkıları neler olabilir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Rusya-Ukrayna mesajı: Barışta rolümüz olacak | Suriyeye çağrı İsraile uyarıDışişleri Bakanı Hakan Fidandan Rusya-Ukrayna mesajı: Barışta rolümüz olacak | Suriyeye çağrı İsraile uyarı

    BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCE ZELENSKİY'İ SONRA LAVROV'U AĞIRLAMIŞTI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Külliye'de kabul etti. Atılan imzaların ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

    Başkan Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak görüşmelerin ideal ev sahibinin Türkiye olduğunu belirterek "Bu savaş artık sona ermelidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır." dedi. Zelenskiy ise Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ederken Ankara'nın müzakere masasında olması gerektiğini ifade etti. ABD ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Washington heyetini Kiev'e beklediğini açıkladı.

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'e ayrıca, arabuluculuk görüşmelerinde "İdeal ev sahibinin Türkiye" olduğunu söylemişti.

    Başkan Erdoğandan Batıya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!Başkan Erdoğandan Batıya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!

    Başkan Erdoğan, Zelenskiy'in ardından bu hafta ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümüne denk gelen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Masa Türkiye’de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
    İmamoğlu’nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna mesajı: Barışta rolümüz olacak | Suriye’ye çağrı İsrail’e uyarı
    İmralı’ya 3. turun eli kulağında! DEM Parti’den Ahmet Türk başvurusu... Öcalan’la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak
    Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
    EVLENENE 4 KOLDAN DESTEK! Toplu para, faizsiz kredi, çeyiz parasına çifte katkı... Noktası virgülüne hesapladık
    ATM’lerde yeni dönem: Güvenlik kamerası tanımazsa işlem yapılamayacak
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
    Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı! Savunması dikkat çekti: Koskoca profesörler bile aldatılıyor! İşte aylık kazancı
    Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! Şaibeyi yapan CHP’den gitsin deyip İmamoğlu’nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM’yi kazanamamışsın
    Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
    Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
    İnsanlık tarihinin kara lekesi... Türkiye’den Hocalı Katliamı mesajı: Acısı hala yüreğimizde
    Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi! Çember daraldı! Mahir Ünlütaşkıran’ı kim öldürdü?
    Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
    CANLI | Gazze’de rehine takası! İsrail ihlal etmişti: Hamas Filistinli esirler bırakılacak dedi
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde
    Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı