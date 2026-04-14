Martta elektrikli araç satışları rekor kırdı: 500 bin sınırı aşıldı

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve devlet desteklerinin etkisiyle Avrupa’da elektrikli araç satışları mart ayında tarihi bir seviyeye ulaştı. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan verilere göre, bölgede satışlar ilk kez 500 bin sınırını aşarak yaklaşık 540 bine çıktı.

  • Dünya genelinde elektrikli araç satışları mart ayında 1,75 milyona ulaşarak bir önceki aya göre yüzde 66, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.
  • ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın petrol arzını etkilemesi ve artan akaryakıt fiyatları tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini hızlandırdı.
  • Yılın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 4 milyon olarak kaydedildi.
  • Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 21 düşüşle 1,9 milyona gerilerken, Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 27 azalarak 320 bine düştü.
  • Avrupa'da satışlar yüzde 27 artarak 1,2 milyona yükselirken, dünyanın diğer bölgelerinde satışlar yüzde 79 artışla 600 bine ulaştı.

Dünya genelinde elektrikli araç satışları mart ayında 1,75 milyona ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3, bir önceki aya göre ise yüzde 66'lık artış anlamına geliyor. Bu büyümede en büyük katkıyı Avrupa'daki güçlü talep sağladı.

AKARYAKIT KRİZİ TALEBİ TETİKLEDİ

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın petrol arzını etkilemesi, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Artan maliyetler ve yenilenen sübvansiyon programları, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini hızlandırdı. Özellikle İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya'da satışlar rekor seviyelere ulaştı. Avrupa'daki satışlar aylık bazda yüzde 72, yıllık bazda ise yüzde 37 arttı.

İLK ÇEYREKTE KÜRESEL DARALMA DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayındaki güçlü performansa rağmen, yılın ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 4 milyon olarak kaydedildi. Bu gerilemede Çin pazarındaki zayıflama belirleyici oldu.

ÇİN VE KUZEY AMERİKA SATIŞLARI GERİLEDİ

Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 21 düşüşle 1,9 milyona geriledi. Özellikle Şubat ayında Çin Yeni Yılı nedeniyle satışların keskin şekilde azalması, çeyrek verilerini olumsuz etkiledi. Kuzey Amerika'da da benzer bir tablo görüldü satışlar yüzde 27 azalarak 320 bine düştü.

AVRUPA VE DİĞER BÖLGELER BÜYÜMEYİ SIRTLADI

Aynı dönemde Avrupa'da satışlar yüzde 27 artarak 1,2 milyona yükseldi. Dünyanın diğer bölgelerinde ise çok daha hızlı bir büyüme kaydedildi ve satışlar yüzde 79 artışla 600 bine ulaştı. Bu veriler, küresel pazarda belirgin bir bölgesel ayrışma olduğunu ortaya koydu.

UZMAN YORUMU: AVRUPA LOKOMOTİF ROLÜNDE

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, Avrupa'nın mart ayında kaydedilen satışlarla şimdiye kadarki en güçlü performansını sergilediğini vurguladı. Lester'a göre, sübvansiyonlar ve yüksek yakıt fiyatları satışları desteklerken, küresel ölçekte yapısal zorluklar ve bölgesel farklılıklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

(AA)

