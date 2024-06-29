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Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e gözaltı! Makam odasında 2 kişiyi darbettirdi!

Manisa'da Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine yönelik şikayet gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 belediye personelinin gözaltına alınarak tutuklandığı olayda, belediye başkanının da emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 23:32 Güncelleme 30 Haziran 2024, 00:22
Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’e gözaltı! Makam odasında 2 kişiyi darbettirdi!

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Manisa'da Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

2 KİŞİ, MAKAM ODASINDA DARBEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

İKİ BELEDİYE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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