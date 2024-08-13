Mahmud Abbas Moskova’da! Rus lider Putin ile Filistin zirvesi: Kremlin’den kritik mesaj

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in salı günü Moskova 'ya resmi ziyarette bulunan Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas ile bir dizi görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Abbas, Gazze'deki duruma ilişkin düzenlemeleri ve Filistin Yönetimi'nin bölgedeki sorumluluklarını üstlenmeye istekli olup olmadığını, ayrıca Filistin-İsrail diyaloğunun başlatılması beklentilerini ve Orta Doğu konusunda uluslararası bir konferans önerisinin uygulanması için pratik bir yol belirleme hazırlıklarını görüşme niyetini açıkladı.

Kremlin'in Telegram hesabından yapılan paylaşımda, "Filistin-İsrail ihtilafının giderek şiddetlenmesi ve Gazze Şeridi'nde yaşanan benzeri görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

"İSTİKRARLI ORTAK YAKLAŞIM"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretinin, Orta Doğu'daki ihtilafın çözümüne ilişkin pozisyonların koordine edilmesi açısından "son derece önemli" olduğunu söyledi. Rus bakan Putin-Abbas görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu, birlikte yapmamız gereken son derece önemli bir görüşme olacak, çünkü Ortadoğu'da uluslararası toplum tarafından onaylanan adalet normlarına dayalı barış ve güvenliğin sağlanması yolunda nasıl ilerleyeceğimize dair gelecekteki adımlar konusunda istikrarlı bir ortak yaklaşım üzerinde çalışmamız gerekiyor.

MAHMUD ABBAS RUS BASININA KONUŞTU

Abbas ise TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Filistin'in Filistin sorununun nihai statüsünün tüm yönlerinin çözüleceği uluslararası bir barış konferansı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Stratejik çözümün Filistin halkına özgürlük ve bağımsızlık hakkını vermekle başladığını açıkladı.

Abbas, TASS'a verdiği röportajda, "Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının garantisi, uluslararası hukuka dayalı iki devlet kurulması kararının uygulanması, İsrail'in 1967'den beri işgal altında olan Filistin topraklarından çekilmesi ve başkentin Doğu Kudüs olmasıdır" dedi.

Abbas, geniş çaplı yeniden yapılanmanın, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve kapsamlı barış ve güvenliğin sağlanması için uluslararası hukuka dayalı siyasi bir çözümün uygulanmasını gerektirdiğini vurguladı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in tek taraflı tüm düşmanlıklarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Abbas, uluslararası barış konferansı sırasında nihai statünün tüm yönlerinin belirlenmesi, İsrail güçlerinin mutabık kalınan zaman dilimi içinde tamamen çekilmesi ve genel bölgesel güvenlik mekanizmasının uygulamaya konulması için çağrı yaptı.