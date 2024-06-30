SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice'de oy verme merkezine saldırı

Fransa’da halk erken seçim için sandık başında. Nice kentinde oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı. Seçim sürecinde olayların ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşırı sağın zaferinin ardından parlamentoyu feshetmiş ve erken genel seçim kararı almıştı. “Macron’un kumarı” olarak görülen ve Fransa’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması ile sonuçlanabileceği düşünülen seçimde ilk tur oylamaları başladı. Peki, Fransa’da seçim süreci nasıl işliyor? Hangi ittifaklar karşı karşıya? İşte, Macron’un büyük kumarı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 10:40 Güncelleme 30 Haziran 2024, 14:31
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa erken genel seçimler için sandık başına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haziran ayı başında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferinin ardından parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Fransa'da erken genel seçimlerde ilk tur oylamaları başladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa'da oy verme süreci devam ederken ülkede hareketli bir gün yaşanıyor. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, oy verme işlemleri başlamadan önce Nice'teki bir oy merkezinin açılmasını engellemeye çalışan kişi merkezin başkanına saldırdı.

Olayın ardından yakalanan saldırgan, gözaltına alındı. Lyon kentindeki aşırı sol destekçileri, seçim sonucu "ne olursa olsun", oylamanın 20.00'de sonlanmasının ardından kentin Presqu'ile bölgesinde toplanarak gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Lyon'da çok sayıda esnaf, 28 Haziran'dan bu yana, seçim akşamı çıkabilecek olaylara karşı iş yerlerini yağmalamalardan korumak amacıyla barikatlar kurarak önlem aldı.

MACRON'UN KUMARI BAŞLADI

Erken genel seçim Fransa için "kumar" olarak görülürken oylamanın sonucu ise üç büyük siyasi bloğun rekabet etmesi nedeniyle oldukça belirsizliğini koruyor.

İlk seçimde aşırı sağın zaferinin ardından Macron'un parlamentoyu feshetmesi kumar olarak görülüyor. İngiliz Financial Times Macron'un seçimi feshini "Fransız liderin olağanüstü bir kumarı" olarak tanımlamış ve ittifakının bozulabileceğine dikkat çekmişti. Financial Times'ın senaryosuna göre Macron'un görevinin son üç yılında içişleri üzerinde çok az yetkisi kalabilir.

Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?

KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakınFransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
Fransa'ya net 'Frexit' uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere'de neler olduğuna bir bakın

50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

AŞIRI SAĞ FARK ATTI

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın zaferinin ardından Macron erken seçim kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
TT Sanal Santral
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
Joe Biden’a Demokrat darbesi: CNN canlı yayınında tuzağa düşürdüler! ABD medyasından veto: Kamuya hizmet için adaylıktan çekil
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
SON DAKİKA