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Los Angeles’ta ölü sayısı artıyor! Yangınlar söndürülemedi: Alev hortumu uyarısı

Los Angeles’ta bir haftadan uzun bir süredir devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Yetkililer şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini belirtirken meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:22
Los Angeles’ta ölü sayısı artıyor! Yangınlar söndürülemedi: Alev hortumu uyarısı

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    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar bir haftadan uzun bir süredir söndürülemiyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

    Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.

    Los Angeles, APLos Angeles, AP

    ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

    Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

    Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

    Los Angeles, ReutersLos Angeles, Reuters

    YENİ YANGIN UYARISI

    Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.

    Servis, rüzgarın şiddetinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından bölgedeki yangın uyarısının süresini uzattı.

    Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.

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    "ALEV HORTUMU ÇIKABİLİR"

    Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

    10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.

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    150 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

    Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

    Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

    Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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