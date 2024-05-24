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Lahey’de Refah için karar günü! Güney Afrikalı avukatlar saldırının durdurulmasını talep etmişti: Gözler Uluslararası Adalet Divanı’nda

Uluslararası Adalet Divanı’nda bugün İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılar hakkında karar verilecek. Güney Afrika’nın geçtiğimiz hafta, İsrail'in Refah saldırısını durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönündeki talimat talebi hakkında karar bugün çıkacak.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:26
Lahey’de Refah için karar günü! Güney Afrikalı avukatlar saldırının durdurulmasını talep etmişti: Gözler Uluslararası Adalet Divanı’nda

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BM yüksek mahkemesindeki yargıçlar, Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçlayan daha geniş bir davanın parçası olarak İsrail'in Refah saldırısını durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönündeki talimat talebi hakkında bugün karar verecek.

GÜNEY AFRİKALI AVUKATLAR REFAH İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Güney Afrikalı avukatlar geçtiğimiz hafta mahkemeden acil durum önlemleri alınmasını talep etmiş ve Filistin halkının hayatta kalmasını sağlamak için İsrail'in güney Gazze kentine yönelik saldırılarının "durdurulması gerektiğini" belirtmişti.

İSRAİL'DEN REFAH TEHDİDİ

İsrail hükümet sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, "Dünyadaki hiçbir güç İsrail'in vatandaşlarını korumasını ve Gazze'de Hamas'ın peşine düşmesini engelleyemez" dedi.

BM'nin en yüksek hukuk organının İsrail'e karşı vereceği kararın Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti üzerinde daha fazla diplomatik baskı oluşturması bekleniyor. Özellikle de son dönemde Avrupa ülkeleri art arda Filistin'i tanıdıklarını açıklarken Tel Aviv üzerindeki baskı giderek artıyor.

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