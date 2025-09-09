Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail 'in ablukasını kırmak için Gazze 'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu 'nun ana teknesine Tunus 'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ACİL KORUNMA ÇAĞRISI

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.