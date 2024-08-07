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Küresel satış dalgası zenginleri de vurdu: En yüksek kaybı Jeff Bezos yaşadı! Bir günde milyon dolarları uçtu

Hafta başında yaşanan küresel satış dalgası zenginleri de vurdu. Dünyanın en zengin isimleri bir günde milyar dolarlarını kaybetti. Pazartesi günü en yüksek kaybı Jeff Bezos yaşadı. Bir günlük kayıp 6.7 milyar dolar oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Küresel satış dalgası zenginleri de vurdu: En yüksek kaybı Jeff Bezos yaşadı! Bir günde milyon dolarları uçtu

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Küresel piyasalarda hafta başında yaşanan satış dalgası trilyonlarca doların el değiştirmesine yol açarken 'Kara Pazartesi'nin etkisi dünyanın en zenginlerini de derinden sarstı. Borsalarda 37 yılın en kötü gün olarak nitelenen 5 Ağustos Pazartesi günü en çok kaybı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yaşadı.

184,8 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 2. kişisi olan Bezos pazartesi günü 6,7 milyar dolar kaybetti. Adaeni Group'un Başkanı Hintli iş adamı Guatam Adani'nin serveti ise 1 günde 6.3 milyar dolarlık zarara uğradı. Google'ın kurucularından Larry Page ise pazartesi günü dalgalanma sebiyle, 6,3 milyar dolar kaybetti.

SIRALAMA DEĞİŞTİ
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk 228,3 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamı ünvanını korumaya başardı. Dünyaca ünlü milyarderin bir günde kaybettiği rakam ise 6,3 milyar dolar oldu. Yazılım firması Oracle'ın kurucularından Larry Ellison, bir günde 5,4 milyar dolar kaybetti. Amerikalı iş adamı, hisse senedi yatırımcısı Warren Buffet, bir günde 4,5 milyar dolar kaybetti. Buffet 130.4 milyor dolar ile endekste 10. sırada bulunuyor.

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