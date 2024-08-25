Kendine demokrat sahtekar Batı! META’ya suspus Telegram’a baskı... Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK



Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. Telegram için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerlidir.

Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlara dokunulmamaktadır.