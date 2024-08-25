Kendine demokrat sahtekar Batı! META’ya suspus Telegram’a baskı... Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK
Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. Telegram için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerlidir.
Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlara dokunulmamaktadır.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 8 farklı suçtan yargılanacak
8 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltiliyor.
İşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
BATILI İSTİHBARAT SERVİSLERİ MESAJLARA ERİŞİM İSTİYOR
Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov işbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanlığının, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.
Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Durov'un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi.
Rus diplomatların buna rağmen durumu netleştirmek için çalışmalara başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya'nın Telegram'a 2018'de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, "Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" ifadesini kullandı.
"SİYASİ GEREKÇELERLE ALINMIŞ OLABİLİR"
Öte yandan, Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a çağrıda bulunarak, Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.
Durov'un tutuklanması halinde Telegram kullanıcılarının kişisel bilgilerinin de tehlikeye girebileceğine işaret eden Davankov, Rusya Dışişleri Bakanlığının Durov'un serbest bırakılması için Fransız makamlarına başvurması gerektiğini söyledi.
Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.
PAVEL DUROV KİMDİR?
Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.
Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.
Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.