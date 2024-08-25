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Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı

Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı. Söz konusu Meta olunca tüm skandallara göz yuman Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Batılı istihbarat servisleri Durov'dan iş birliği talep ediyor. İşte, Batı'nın kirli pazarlık teklifinin detayları...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:08 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 02:19
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı

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Telegram mesajlaşma uygulamasının milyarder kurucusu ve CEO'su 39 yaşındaki Pavel Durov, cumartesi akşamı Paris dışında bulunan Bourget havaalanında gözaltına alındı, TF1 TV ve BFM TV isimsiz kaynaklara dayandırarak bildirdi.

TF1, Durov'un özel jetiyle seyahat ettiğini, Fransa'daki bir ön polis soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan bir tutuklama emri nedeniyle hedef alındığını web sitesinde dile getirdi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Telegram'ın kurucusu Pavel Durov

TF1 ve BFM, soruşturmanın Telegram'da moderatör eksikliğine odaklandığını ve polisin bu durumun mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine izin verdiğini düşündüğünü belirtti.

TF1, Durov'un Azerbaycan'dan seyahat ettiğini ve saat 20:00 civarında (18:00 GMT) gözaltına alındığını söyledi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındıTelegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı

Dubai merkezli Telegram, Rusya doğumlu Durov tarafından kuruldu ve Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalefet topluluklarını kapatma taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı ve platformu sattı.

DUROV'DAN "TARAFSIZ PLATFORM" SAVUNMASI
Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması ve "jeopolitik bir oyuncu" olmaması gerektiğini söyledi.

DİJİTAL DİKTATÖRLÜK
Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. Telegram için yapılan ithamların hepsi, Meta platformları içinde de geçerlidir.

Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlara dokunulmamaktadır.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 8 farklı suçtan yargılanacakTelegram'ın kurucusu Pavel Durov, 8 farklı suçtan yargılanacak

8 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltiliyor.

İşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirİşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

BATILI İSTİHBARAT SERVİSLERİ MESAJLARA ERİŞİM İSTİYOR
Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov işbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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