Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı

Telegram mesajlaşma uygulamasının milyarder kurucusu ve CEO'su 39 yaşındaki Pavel Durov, cumartesi akşamı Paris dışında bulunan Bourget havaalanında gözaltına alındı, TF1 TV ve BFM TV isimsiz kaynaklara dayandırarak bildirdi.
TF1, Durov'un özel jetiyle seyahat ettiğini, Fransa'daki bir ön polis soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan bir tutuklama emri nedeniyle hedef alındığını web sitesinde dile getirdi.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov
TF1 ve BFM, soruşturmanın Telegram'da moderatör eksikliğine odaklandığını ve polisin bu durumun mesajlaşma uygulamasında suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine izin verdiğini düşündüğünü belirtti.
TF1, Durov'un Azerbaycan'dan seyahat ettiğini ve saat 20:00 civarında (18:00 GMT) gözaltına alındığını söyledi.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı
Dubai merkezli Telegram, Rusya doğumlu Durov tarafından kuruldu ve Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalefet topluluklarını kapatma taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı ve platformu sattı.
DUROV'DAN "TARAFSIZ PLATFORM" SAVUNMASI
Forbes'a göre 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması ve "jeopolitik bir oyuncu" olmaması gerektiğini söyledi.