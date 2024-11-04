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Kayıp kız çocuğu Julia'nın bulunuşunu BBC anlattı!

Yahudilere yapılan soykırımı anlatan Schindler’in Listesi filminin ilk sahnesindeki kırmızılı kızın yaşadıklarının daha beteri bu görüntülerle 1 hafta önce ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Kayıp kız çocuğu Julia’nın bulunuşunu BBC anlattı!

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BBC, kayıp kız çocuğu Julia'nın bulunuşunu şöyle anlattı;

BBC Arapça'nın Gaza Today (Gazze'de Bugün) programıyla birlikte çalışarak, kız çocuğunu aramaya başladık. Üç yaşındaki Julia Abu Warda hayattaydı. Meslektaşımız, Gazze kentindeki aileye ulaştı.

Tavukların şarkılar söylediği bir çizgi film izliyordu. Muhammed "Yıkımı ve yerdeki ceset parçalarını gördük" diyor ve kızı Julia'nın bunların bazılarını görmesini engelleyemediğini şöyle, anlatıyor, "İnsanlara yaklaştılar ve başlarının üzerinden ateş açmaya başladılar."

Erkeklere iç çamaşırlarına kadar soyunma emri verildi. Muhammed altı veya yedi saat orada tutulduklarını söylüyor. "Çığlık atmaya başladı ve annesini istedi."

"Çok sevdiği bir kuzeni vardı. Adı Yahya'ydı ve yedi yaşındaydı. Sokakta birlikte oynuyorlardı. İki hafta önce, İsrail'in İHA saldırısı sırasında Yahya ölmüştü."

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