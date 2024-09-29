PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katile öfke dinmiyor! İsrail'de on binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail’de onlarca kişi Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırılarını protesto etti. Öte yandan İsrailliler Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 00:30 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 00:33
Katile öfke dinmiyor! İsrail’de on binlerce kişi sokağa döküldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'de onlarca kişi, Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırılarını protesto etti. Diğer yandan İsrailliler Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA) İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

İSRAİLLİLER CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI

İsrail merkezli Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, esir takası anlaşması yapılmasını talep eden onlarca İsrailli, Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'ne geldi. Caddeyi trafiğe kapatan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yaklaşık 1 yıldır Gazze'de tutulan esirlerin hayatlarını umursamamakla suçlayan dövizler taşıdı.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA) İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA) İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi (AA)

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri İsrail'in düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldüHizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Ediz Ün partisinden istifa etti
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi: Bütün şüpheliler yakalandı
Nasrallah suikastı sonrası İran ABD’yi suçladı! Rusya siyasi cinayet açıklaması yaptı
Başkan Erdoğan Chery International Başkanı Zhang Guibing’i kabul etti! Yeni yatırım yükleniyor
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! İran’dan intikam yemini ABD’ye suçlama | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
Aslan’a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli
Başkan Erdoğan’dan Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu
Fenerbahçe taraftarlarından Başkan Ali Koç için istifa yürüyüşü
Dolmabahçe’de yatırım zirvesi! Başkan Erdoğan’dan yatırımcıya güven muhalefete ayar: Erken seçim yok | Enflasyon kontrol altında
Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
32 yıldır Hizbullah’ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? Ölümü sonrası ne olur? Yerine kim gelecek? | Vurulan binayı A Haber görüntüledi
SON DAKİKA