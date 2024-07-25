Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev kadro! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.
SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN "KAZANACAĞIZ" AÇIKLAMASI
Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı.
Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.
Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib
KATİLE "SOYKIRIM SUÇLUSU" PROTESTOSU
ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.