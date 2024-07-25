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Katil Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde tek kişilik dev kadro! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki kürsü konuşması öncesinde Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ancak Kongre'de bulunan Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, Gazze'deki yaşanan soykırımı ABD Meclisi ortasında tek başına savundu. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı döviz kaldırdı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:41 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 01:17
Katil Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde tek kişilik dev kadro! Elon Musk ise soykırım sürüsüne katıldı!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. ABD Kongresi dışında binlerce kişi tarafından protesto edilen Netanyahu, ABD Kongresi'nde dakikalarca devam eden alkışlarla karşılandı.



SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN "KAZANACAĞIZ" AÇIKLAMASI
Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı.

Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida TlaibTemsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib
KATİLE "SOYKIRIM SUÇLUSU" PROTESTOSU
ABD Kongresi'nde onlarca Demokrat Partili Kongre üyesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de binlerce sivilin ölümü ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasını boykot etti. Temsilciler Meclisinin Müslüman kadın üyesi Rashida Tlaib'in ise kefiye taktığı ve İsrail başbakanının konuşması sırasında "Soykırım Suçlusu" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

ELON MUSK DA ALKIŞLAYANLAR ARASINDAYDI

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Elon Musk da, Kongre'de bulunanlar arasındaydı.

'HAYIRSEVER' OLARAK DA BİLİNİR AMA...

Aynı zamanda bir 'hayırsever' olarak da bilinen Musk, İsrailli Başbakan Netanyahu'nun soykırımlarını yinelemek ve asla durdurmayacağını dünyaya bir kez daha ilan ettiği kürsü konuşmasını alkışlayan kalabalığa katıldı.

ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki utanç gününde salonda bulunanlar arasında Filistin'in, Filistin'deki mazlum halkın haklarını savunan tek kişi dik duruşuyla Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib oldu. Tlaib'in bu davranışı, sosyal mecralarda 'tek kişilik kadro' olarak değerlendirildi.

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