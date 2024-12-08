Katil İsrail’in Suriye’yi işgal planı! Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Netanyahu’dan ilk yorum | Golan tepelerine askeri yığınak

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr) KATİL İŞGAL HAZIRLIĞINDA

Suriyeli ve Lübnanlı kaynaklara göre katil İsrail'e ait tanklar, Şam yönetiminin düşmek üzere olduğu haberlerinin gelmesiyle harekete geçti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye yerleştiğini duyurdu.

Suriye sınırındaki Golan tepelerine asker yığdı (Wikipedia) Tel Aviv'den yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Golan Tepeleri'ndeki toplulukların ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeye ve savunması gerekli olan bir dizi alana asker konuşlandırdı." denildi. Ordunun, tampon bölgeye asker konuşlandırılmasını "geçici" bir önlem olduğunu söylerken bir yandan da "gelişmelere bağlı olarak uzun da kalınabilir" ifadelerini kullanması işgal planını açık açık gözler önüne serdi.

Şam'da muhalifler Beşar Esad'ın resimlerini parçaladı (Takvim Foto Arşiv)Uzmanlar, İsrail güçlerinin tampon bölgeyi Suriye içlerine doğru farklı safhalarda genişletmeyi planladığını düşünüyor.

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Axios sitesi için çalışan İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan bir yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki çatışmalarla ilgili olarak pazar akşamı iki toplantı düzenleyeceğini söyledi. Güvenlik toplantılarının ilk ayağı cumartesi gecesi Binyamin Netanyahu liderliğinde düzenlendi ancak basına herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi dışarı herhangi bir bilgi de sızdırılmadı.