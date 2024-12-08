PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil İsrail'in Suriye'yi işgal planı! Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Netanyahu'dan ilk yorum | Golan tepelerine askeri yığınak

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından 54 yıllık Esad yönetiminin son bulması katil İsrail'in hoşuna gitti. Suriye'yi işgal planı ortaya çıkan Netanyahu yaptığı açıklamada Esad'ın düşüşünü "Tarihi gün" olarak nitelendirdi. Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada ülkesinin hiçbir sınırında düşman gücünün yer edinmesine izin vermeyeceği bahanesiyle işgal planı için ilk adımı attı. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye yerleştiğini duyurdu. Uzmanlar, işgalci İsrail'in söz konusu tampon bölgeyi Suriye içlerine doğru genişletmeyi planladığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:15
Katil İsrail’in Suriye’yi işgal planı! Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Netanyahu’dan ilk yorum | Golan tepelerine askeri yığınak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'deki muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatın 12. Gününde başkent Şam ele geçirildi. Beşar Esad ailesiyle birlikte Suriye'yi terk etti.

Pusuda yatan ve Suriye'yi işgal planlarını adım adım işleyen İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu ise bugün Golan Tepesi'nden bir açıklama yaptı.

Netanyahu, Esad yönetiminin düşmesinin İsrail'in İran ve Hizbullah'a indirdiği darbelerin doğrudan bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)

İŞGAL İÇİN TARİHİ BİR GÜN!
'İran ekseninde önemli bir bağlantı' olarak tarif ettiği Esad yönetiminin düşmesini 'tarihi bir gün' sözleriyle anlatan katil Netanyahu, ülkesinin hiçbir sınırında düşman gücünün yer edinmesine izin vermeyeceği bahanesiyle işgal planı için ilk adımı attı.

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Esad rejimi, İran'ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak İsrail, İran ve vekillerine karşı kararlılıkla durarak onların stratejik planlarını bozdu. Suriye'nin bu noktaya ulaşılması, düşmanlarımıza indirilen doğrudan darbelerin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)Katil Netanyahu Katz ile birlikte Golan tepelerinde (Takvim.com.tr)

KATİL İŞGAL HAZIRLIĞINDA
Suriyeli ve Lübnanlı kaynaklara göre katil İsrail'e ait tanklar, Şam yönetiminin düşmek üzere olduğu haberlerinin gelmesiyle harekete geçti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeye yerleştiğini duyurdu.

Suriye sınırındaki Golan tepelerine asker yığdı (Wikipedia)Suriye sınırındaki Golan tepelerine asker yığdı (Wikipedia)

Tel Aviv'den yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Golan Tepeleri'ndeki toplulukların ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeye ve savunması gerekli olan bir dizi alana asker konuşlandırdı." denildi.

Ordunun, tampon bölgeye asker konuşlandırılmasını "geçici" bir önlem olduğunu söylerken bir yandan da "gelişmelere bağlı olarak uzun da kalınabilir" ifadelerini kullanması işgal planını açık açık gözler önüne serdi.

Şam'da muhalifler Beşar Esad'ın resimlerini parçaladı (Takvim Foto Arşiv)Şam'da muhalifler Beşar Esad'ın resimlerini parçaladı (Takvim Foto Arşiv)Uzmanlar, İsrail güçlerinin tampon bölgeyi Suriye içlerine doğru farklı safhalarda genişletmeyi planladığını düşünüyor.

Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusyadan itiraf geldiEsad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusyadan itiraf geldi

ÜST ÜSTE TOPLANTILAR
Axios sitesi için çalışan İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan bir yetkili, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki çatışmalarla ilgili olarak pazar akşamı iki toplantı düzenleyeceğini söyledi. Güvenlik toplantılarının ilk ayağı cumartesi gecesi Binyamin Netanyahu liderliğinde düzenlendi ancak basına herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi dışarı herhangi bir bilgi de sızdırılmadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beşar Esad Suriye’den kaçtı! Muhalifler Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi! Esad’ın otoparkında servet yatıyor
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Şam’da sokağa çıkma yasağı | İsrail ateşle oynuyor
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Sivasspor - Galatasaray | CANLI
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
Suriye’de mahkumlar serbest kaldı! Esad’ın işkence merkezi Sednaya yeniden gündem oldu
Türkiye’den Esad’sız Suriye için ilk yorum! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan taraflara SDGPKK/YPG uyarısı
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya’dan itiraf geldi
Önce WSJ sonra Alman siyasetçi! Suriye’nin son durumunda kilit ülke Türkiye: Avrupa Türkiye’ye yaklaşmalı
Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esad’ın devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti
Devrik BAAS’ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed’siz Suriye’nin yeni bayrağı
Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam’daki devlet televizyonunda Esad’ın selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
61 yıllık Baas rejimi yıkıldı! Başkan Erdoğan Beşar Esad’a Hesabını vereceksin demişti! Bundan sonra ne olacak? İşte Türkiye’nin Suriye planı
SON DAKİKA