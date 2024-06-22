Katil İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli öldü

Gazze'nin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları da sabah saatlerinden itibaren Zeytun, Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Sabra mahallelerine top mermileri yağdırdı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda ölen ve yaralanan Filistinli, Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusuna ait askeri helikopterler de Zeytun Mahallesindeki Filistinlilere ait birçok eve yoğun şekilde ateş açtı.

Sağlık ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.