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Katil İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli öldü

Son dakika haberi! 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 260. gününde de devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 12:42 Güncelleme 22 Haziran 2024, 12:42
Katil İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli öldü

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırlarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 260. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, top mermileriyle yoğun şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilenlerin çadırları dahil birçok noktaya saldırlar düzenledi. Burada en az 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde saldırlara devam ederek, binaları da savaş uçakları ya da patlayıcılarla havaya uçuruyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesine yoğun saldırlar düzenlemesi sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Birçok aile de sığındığı yerlerden tekrar kaçmak zorunda kaldı.

İşgal topçuları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile çevresine şiddetli top mermileriyle saldır düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları da sabah saatlerinden itibaren Zeytun, Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Sabra mahallelerine top mermileri yağdırdı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda ölen ve yaralanan Filistinli, Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusuna ait askeri helikopterler de Zeytun Mahallesindeki Filistinlilere ait birçok eve yoğun şekilde ateş açtı.

Sağlık ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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