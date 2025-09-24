PODCAST CANLI YAYIN

Kassam Tugaylarından İslam Türkçe dahil 8 dilde çağrı: dünyasına çağrı! Perşembeyi cumaya bağlayan gece…

İsrail Gazze’ye soykırımın başladığı son iki yıldır en büyük saldırılarını düzenlerken Hamas’tan İslam dünyasına çağrı geldi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından Türkçe dahil 8 dilde paylaşılan mesajda tüm dünya Gazze için duaya çağrıldı

İsrail Gazze'de bir yandan havadan ve karadan saldırılara devam ediyor, bir yandan da Batı Şeria'da ilhak girişimlerinde buluyor. Tel Aviv iki yıldır devam eden soykırımda en büyük saldırıları yaparken Hamas'tan dünyaya çağrı geldi.

KASSAM TUGAYLARI GAZZE İÇİN DUA İSTEDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Malayca, Kürtçe ve Rusça metinlerle İslam dünyasına Gazze için dua çağrısı yapıldı.

İşte Kassam Tugayları tarafından yapılan çağrı:

"Gazze Halkı İçin Rahmet ve Ferahlık Duası Çağrısı

İzzeddin el-Kassam Tugayları,
Arap ve İslam ümmetine samimiyetle Allah Teâlâ'ya dua etmeleri için çağrıda bulunmaktadır. O'ndan, kuşatma altındaki Gazze'deki kardeşlerimizin üzerindeki zorlukları kaldırmasını ve acılarını dindirmesini dilemektedir.

Bunun için, cemaatle birlikte, mescitlerde veya meydanlarda, 25 Eylül 2025 Perşembe gecesi (Cuma gecesi), yatsı namazının hemen ardından iki rekât huşu içinde namaz kılınacaktır.

Sonrasında şu dua yüz kez tekrar edilecektir:

{"Lâ ilâhe illallâhu'l-azîmü'l-halîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu'l-arşi'l-azîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu's-semâvâti ve rabbu'l-ardı ve rabbu'l-arşi'l-kerîm.")

_100 defa_

Niyaz ederiz ki Yüce Rabbimiz, Gazze halkına tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip eder. Şüphesiz ki O, buna kadirdir. O'ndan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur."

Başkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrıBaşkan Erdoğan BMde Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı

