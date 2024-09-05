Karısını uyuşturup 72 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz

Fransa 'da karısını uyuşturup onlarca kişiyi ona tecavüz etmesi için çağıran Dominique Pelicot davası gündeme damga vurdu. Pelicot ve eşine tecavüz etmeleri için organize ettiği 72 kişiden 50'si mahkemeye çıktı.

Pelicot'un kızı Caroline Darian 'ın "Ve Sana Baba Demeyi Bıraktım" adlı bir kitap yazdığı ve 126 sayfalık kitapta babasının, karısı Gisele'i fiziksel ve ruhsal açıdan nasıl manipüle ve istismar ettiğini anlattığı ortaya çıktı.

71 yaşındaki Pelicot'un son iki gün içinde bir sohbet odasındaki katılımcılara bir dizi ahlaksız mesaj gönderdiğini ve karısına tecavüz etme davetini kabul edenlere "Siz de benim gibisiniz, tecavüz modunu seviyorsunuz" dediği ortaya çıktı.

"ANNEMİ UCUZ BİR FAHİŞE GİBİ GİYDİRİYORDU"

Gisele, babasının annesini "ucuz bir fahişe gibi giydirdiğini" ve aile evine davet ettiği çok sayıda adamın bilincini kaybetmiş annesine kötü muamele ettiğini anlattı. Pelicot'un eşine tecavüz eden adamlara prezervatif kullanmayı yasakladığını ve tecavüzcülerden birinin HIV pozitif çıktığı öğrenildi.

Sapkın baba Pelicot'un kızı Darian'ı da uyuşturduğu, iç çamaşırı giydirdiği ve cenin pozisyonunda kameraya çektiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail'e göre Darian, duruşma sırasında söz konusu görüntülerin tartışılmasının ardından salı günü mahkeme salonundan gözyaşları içinde kaçtı.

Darian'ın babasının suçlarının ortaya çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra 2022'de yayımlanan kitabı, Gisele'in sağlığının açıklanamayan bir şekilde bozulmasıyla Pelicot ailesinin yıkımını konu alıyor. Darian, babasının annesini nasıl manipüle ettiğini anlatıyor.

Dominique Pelicot, 2020'de tutuklanana kadar on yıl boyunca karısına defalarca saldırmaları için çevrimiçi olarak erkekleri işe almakla suçlanıyor