Karısını uyuşturup 72 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz

Fransa'da karısını uyuşturup onlarca kişiyi ona tecavüz etmesi için çağıran Dominique Pelicot davası gündeme damga vurdu. Pelicot ve eşine tecavüz etmeleri için organize ettiği 72 kişiden 50'si mahkemeye çıktı.
Fransa'da karısını uyuşturup onlarca kişiyi ona tecavüz etmesi için çağıran Dominique Pelicot davası gündeme damga vurdu. Pelicot ve eşine tecavüz etmeleri için organize ettiği 72 kişiden 50'si mahkemeye çıktı.
SAPKIN KOCA 72 KİŞİYİ KARISINA TECAVÜZ İÇİN ÇAĞIRDI
71 yaşındaki Pelicot'un son iki gün içinde bir sohbet odasındaki katılımcılara bir dizi ahlaksız mesaj gönderdiğini ve karısına tecavüz etme davetini kabul edenlere "Siz de benim gibisiniz, tecavüz modunu seviyorsunuz" dediği ortaya çıktı.
BABASININ YAPTIKLARINI KIZI ANLATTI
Pelicot'un kızı Caroline Darian'ın "Ve Sana Baba Demeyi Bıraktım" adlı bir kitap yazdığı ve 126 sayfalık kitapta babasının, karısı Gisele'i fiziksel ve ruhsal açıdan nasıl manipüle ve istismar ettiğini anlattığı ortaya çıktı.
"ANNEMİ UCUZ BİR FAHİŞE GİBİ GİYDİRİYORDU"
Gisele, babasının annesini "ucuz bir fahişe gibi giydirdiğini" ve aile evine davet ettiği çok sayıda adamın bilincini kaybetmiş annesine kötü muamele ettiğini anlattı. Pelicot'un eşine tecavüz eden adamlara prezervatif kullanmayı yasakladığını ve tecavüzcülerden birinin HIV pozitif çıktığı öğrenildi.
Sapkın baba Pelicot'un kızı Darian'ı da uyuşturduğu, iç çamaşırı giydirdiği ve cenin pozisyonunda kameraya çektiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail'e göre Darian, duruşma sırasında söz konusu görüntülerin tartışılmasının ardından salı günü mahkeme salonundan gözyaşları içinde kaçtı.
Darian'ın babasının suçlarının ortaya çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra 2022'de yayımlanan kitabı, Gisele'in sağlığının açıklanamayan bir şekilde bozulmasıyla Pelicot ailesinin yıkımını konu alıyor. Darian, babasının annesini nasıl manipüle ettiğini anlatıyor.
KARISINI UYUŞTURUP…
Pelicot'un karısını uyuşturduğu ve başka erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, Gisele'in jinekolojik sorunlardan şikayetçi olması ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanmasından sonra ortaya çıkıyor.
PARA DA İSTEMİYORDU! SADECE SAPKIN ZEVKLERİ İÇİN…
Sapkın babanın kızı Darian, Pelicot'un eve çağırdığı 72 erkekten tecavüz karşılığında para da istemediğini, bunu sadece sapkın zevkleri için yaptığını belirtti.
TECAVÜZ ANLARINI VİDEOYA ÇEKTİ: TAM 20 BİN FİLM!
Pelicot, Eylül 2020'de süpermarkette alışveriş yapan kadınların eteklerinin altından fotoğraf çektiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Daha sonra Gisele'in 72 erkek tarafından tecavüze uğrarken çekilen 20 binden fazla görüntü ve videoya ulaşıldı ve Pelicot da dahil olmak üzere 51 erkeğin kimliği tespit edildi.
Sapkın Pelicot tecavüz sırasında yönetmen rolünü üstlenmiş ve filmlerini "Tecavüzler", "Taciz" ve "O…" şeklinde etiketlerle arşivlemişti.
Darian yazarlığın yanı sıra, tecavüz de dahil olmak üzere uyuşturucu kaynaklı suçlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Beni Uyutma' adlı bir dernek kurdu.
Ayrıca babasının kendisine tecavüz etmesi için erkekleri davet etmiş olabileceği korkusuyla uzun süredir rahatsız olduğunu belirten yazar, "Uyuşturucu verildiğinden eminim ama o bunu asla kabul etmeyecek" dedi. Babası karısına yönelik manipülasyon ve istismarı kabul etti ancak Darian'a yönelik istismarı reddetti. Savcılara, 'Kızıma asla dokunmadım' dedi.
51 KİŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK
Pazartesi günü başlayan şok edici davanın 20 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor ve Pelicot da dahil olmak üzere 51 kişi ağırlaştırılmış tecavüz suçlamasıyla yargılanacak.